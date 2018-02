SpaceX proverà a far atterrare il Falcon Heavy

Filippo Vendrame,

SpaceX proverà a far atterrare i tre razzi vettori che compongono il suo nuovo Falcon Heavy. Come noto, nella giornata di domani 6 febbraio, l’azienda spaziale di Elon Musk proverà a lanciare il suo nuovo razzo Falcon Heavy. Il volo inaugurale arriva dopo una serie lunghissima di rinvii causati da diverse problematiche e difficoltà tecniche. Il Falcon Heavy, infatti, doveva debuttare già nel 2013 ma solo adesso è pronto al lancio.

Trattasi di un razzo in cui SpaceX crede molto in quanto permetterà di portare in orbita carichi molto più grandi, aprendo nuove possibilità di business. Il Falcon Heavy, inoltre, potrebbe essere adottato come razzo vettore anche per le eventuali future missioni sulla Luna. Il lancio di domani sarà molto delicato e sia l’azienda che Elon Musk hanno più volte messo le mani avanti perchè i problemi potrebbero essere dietro l’angolo. Oltre al lancio del nuovo razzo, l’azienda tenterà una missione secondaria che sarà, appunto, quella di far atterrare i tre razzi vettori che compongono il Falcon Heavy.

Secondo i piani, due dovrebbero atterrare a Cape Canaveral, mentre il terzo sulla piattaforma drone sul mare della società. SpaceX possiede una grande esperienza nel far atterrare i razzi per poi poterli riutilizzare in nuove missioni. Tuttavia, sino ad ora si è limitata a fare atterrare un solo razzo alla volta e non tre in contemporanea. Trattasi, quindi, di una sfida ben differente e molto complessa da portare a casa con successo.

Nonostante la sua grande esperienza, infatti, molte cose potrebbero andare storte. Non rimane, quindi, che attendere ancora poche ore e seguire il lancio del nuovo Falcon Heavy per scoprire se SpaceX potrà fregiarsi di un nuovo successo oppure no.