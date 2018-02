StartupDay: il futuro nei vostri programmi

Giacomo Dotta,

«Mettete il futuro nei vostri programmi»: un invito, un consiglio, un evento. AGI ha infatti organizzato lo #StartupDay per chiedere ai partiti che correranno alla prossima tornata elettorale di farsi carico di un impegno: guardare al futuro per intraprendere una politica economica in linea con le necessità dell’impresa che verrà.

«Sei anni dopo la task force ministeriale che segnò la nascita della legislazione per le startup, i protagonisti della scena italiana si incontrano a Roma per chiedere a tutte le forze politiche un Piano nazionale per l’innovazione». L’evento inizia alle ore 11 ed è disponibile nella diretta a seguire su questa stessa pagina. Presenti Carlo Calenda (Ministro dello Sviluppo Economico uscente), Antonio Palmieri (responsabile Internet e Nuove Tecnologie di Forza Italia), Davide Dattoli (AD Talent Garden), Renato Soru (fondatore Tiscali) e molti altri ancora. Modera l’incontro Riccardo Luna, direttore AGI.