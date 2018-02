Surface Pro 2017 scontato: tablet ma anche laptop

Floriana Giambarresi,

Mobilità senza compromessi, per studiare, creare, lavorare e giocare ovunque ci si trovi; prestazioni e potenza elevati, stile e diverse modalità per trasformare il tablet in un laptop, e il laptop in un tablet: si tratta del nuovo Surface Pro 2017, che in giornata odierna Amazon propone con un forte ribasso nella sua declinazione con processore Intel Core i5 (settima generazione), 4GB di RAM e 128GB di SSD, abbinato alla Type Cover di colore nero. Il prezzo infatti passa dai 1324 euro agli 899 euro con spedizione gratuita, con un risparmio di ben 425 euro.

Microsoft Surface Pro (2017) è il nuovo 2-in-1 con cuore Windows 10 di Microsoft, successore dell’apprezzato Surface Pro 4. Per tale iterazione, la casa statunitense ha introdotto oltre 800 miglioramenti, quasi tutti integrati all’interno della scocca in lega di magnesio che rende tale dispositivo particolarmente elegante. È un prodotto ideale per la produttività ma anche per l’intrattenimento e per esprimere la creatività, grazie alla possibilità di utilizzare il peculiare pennino Surface Pen (da acquistare separatamente) per scrivere e disegnare.

In quanto alla dotazione tecnica, il prodotto in offerta su Amazon dispone di un display da 12,3 pollici touchscreen con tecnologia PixelSense e risoluzione da 2736 x 1824 pixel, di un processore Intel Core i5-7200U, affiancato da 4 GB di RAM e da 128 GB di memoria SSD, capace di garantire un rapidissimo accesso ai dati archiviati sul disco. Con un peso di soli 766 grammi, a bordo si trova una batteria ricaricabile agli ioni di litio capace di garantire una buona autonomia (fino a 14,5 ore di riproduzione video) e il supporto alla connettività Wi-Fi e Bluetooth, oltre che due porte USB 3.0. Il sistema operativo in dotazione è Windows 10 Pro, ideale per essere utilizzato nelle diverse modalità:

Modalità tablet , con tutte le funzioni di un dispositivo del genere basato su Windows 10 Pro

, con tutte le funzioni di un dispositivo del genere basato su Windows 10 Pro Modalità laptop , per trasformare Surface Pro 2017 in un notebook sfruttando il sostegno incorporato e aggiungendo la Cover con tasti (rimovibile)

, per trasformare Surface Pro 2017 in un notebook sfruttando il sostegno incorporato e aggiungendo la Cover con tasti (rimovibile) Modalità Studio, per poter scrivere e disegnare dalla migliore angolazione.

Il dispositivo si pone come soluzione premium, visti i materiali usati e la qualità costruttiva in generale; è ideale anche per l’insegnamento, tanto che l’acquisto è possibile utilizzando la Carta del Docente e sfruttando dunque il bonus scuola per gli insegnanti.