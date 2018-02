WhatsApp, Facebook e la bufala su amici e post

Floriana Giambarresi,

A distanza di alcune settimane dall’annuncio di Facebook relativo al cambiamento in cui vengono ora mostrati i post degli amici sul feed delle Notizie, sta circolando massicciamente su WhatsApp una bufala progettata ad hoc per diffondere disinformazione tra gli utenti che abitano le due piattaforme. Eccola per intero qui di seguito:

Ecco perchè io non vedevo i post di quasi nessuno!! che simpatici. Novità su Facebook!! Occhio. La sezione notizie di Facebook ci fa vedere solo i post delle stesse persone poche persone, circa 25 e ripetutamente le stesse, perché ha introdotto un nuovo algoritmo. Dato che voglio scegliere da solo le persone di cui ricevo notizie, vi chiedo un favore. Se leggete questo messaggio lasciate un commento veloce, un “ciao” un adesivo, qualsiasi cosa vogliate, in questo modo apparirà nella mia sezione notizie. Altrimenti Facebook sceglie le notizie che ricevo e non ho bisogno che facebook scelga i miei amici. Non esitare a copiare e incollare sulla tua bacheca questa info, in modo che tu possa avere più interazione con tutti i tuoi contatti e aggirare il nuovo sistema, grazie.

Come anticipato, se è vero che la novità introdotta lo scorso 11 gennaio da Facebook va a incidere sui post che appaiono nella sezione Notizie, è invece assolutamente falsa l’informazione alla base del messaggio su WhatsApp, ovvero il metodo che viene suggerito per scegliere le persone da cui si vorrebbero ricevere gli aggiornamenti. Lasciare un commento veloce, un “ciao”, un adesivo o qualsiasi cosa sulla bacheca di un amico NON farà in modo da fare apparire i suoi post nella propria sezione Notizie.

Di seguito dunque si approfondisce come funziona l’ultima modifica all’algoritmo che regola il newsfeed del social network e si indica il modo per visualizzare con una corsia preferenziale quei post condivisi dagli amici che si reputano più importanti e dei quali si vuole restare sempre aggiornati.

Facebook, come funziona la nuova sezione Notizie

Lo scorso 11 gennaio, Mark Zuckerberg ha annunciato un cambiamento importante in Facebook, pensato per dare un maggior peso alle persone. Cosa significa? Che invece di concentrarsi sulle notizie dalle testate giornalistiche o dai blog, o ancora su quei contenuti divenuti virali, l’algoritmo dà ora la priorità ai migliori contenuti condivisi dai propri amici e familiari. Nello specifico, sul social network saranno “premiati” quei post più capaci di stimolare interazioni sociali più significative: questo significa che mostrerà più post propensi a creare conversazioni reali tra persone reali.

Gli utenti vedranno dunque meno contenuti dalle aziende e dagli editori (i quali dovranno creare post sponsorizzati a pagamento per ottenere più visibilità), e più post da quegli amici capaci di stimolare le conversazioni.

Nel newsfeed non appare più nulla di ciò che postano determinati amici? Evidentemente, l’interazione tra le due parti sarà stata in passato molto bassa e probabilmente quegli amici non staranno pubblicando contenuti capaci di creare conversazioni.

Come visualizzare i post degli amici più importanti

Per vedere più post dagli amici preferiti, ovvero da quelli di cui non si vuole perdere alcun aggiornamento, nella sezione Notizie di Facebook, basta seguire questa procedura:

andare sulla bacheca dell’amico

sulla destra, cliccare sull’opzione “Amici”, che si trova sopra l’opzione “Messaggio”

cliccare su “Amici più stretti” e, se lo si desidera, accertarsi che vi sia la spunta su “Ricevi le notifiche”.

Come sempre, l’unico modo sicuro per evitare di incappare in una bufala è quello di informarsi da fonti verificate. Non credere mai a ciò che circola in massa su WhatsApp, perché lì la disinformazione è difficile da combattere.