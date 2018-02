Redstone 4 si chiamerà Spring Creators Update?

Filippo Vendrame,

Il prossimo grande step di Windows 10, quello che oggi è identificato dal nome di Windows 10 Redstone 4, potrebbe chiamarsi Windows 10 Spring Creators Update. Normalmente, la casa di Redmond è solita annunciare il nome ufficiale dei grandi aggiornamenti di Windows 10 alcuni mesi prima del loro rilascio ufficiale. Per esempio, Fall Creators Update fu annunciato nel mese di maggio con rilascio a settembre e Creators Update a ottobre del 2016 con rilascio a marzo 2017.

Per quanto riguarda Windows 10 Redstone 4, il prossimo step del sistema operativo che gli Insider stanno testando e che arriverà in primavera, Microsoft potrebbe aver scelto una strada un po’ differente. Mancando pochi mesi alla distribuzione ufficiale dell’update, molti pensavano che il gigante del software potesse aver deciso di non dare un nome ufficiale ma di identificarlo semplicemente con 1803, cioè con il numero della versione della build finale che identifica l’anno ed il mese di riferimento.

Tuttavia, Microsoft potrebbe aver deciso di dare anche a Redstone 4 un nome ufficiale che potrebbe essere Spring Creators Update. Nel corso del weekend è stato dato il via al Bug Bash, cioè una sorta di competizione tra gli Insider con l’obiettivo di trovare bug all’interno del sistema operativo.

All’interno di una delle Quest del Bug Bash, la casa di Redmond ha fatto esplicitamente riferimento a Spring Creators Update. Nome poi rimosso ma il dettaglio era stato oramai notato da molte persone. Il nome avrebbe senso visto che Redstone 4 sarà rilasciato in primavera e quindi il termine “spring” ben si adatterebbe al prossimo step di Windows 10.

Ovviamente, mancando ogni sorta di ufficialità da parte di Microsoft, trattasi solamente di speculazioni. Tuttavia, mancando davvero molto poco al rilascio del prossimo step di Windows 10, se davvero la casa di Redmond ha deciso di dare un nome particolare a questo aggiornamento lo si scoprirà nel giro di poche settimane.