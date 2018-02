YouTube, maggiore trasparenza per l’informazione

Cristiano Ghidotti,

Nuova iniziativa messa in campo da YouTube con l’obiettivo di garantire un maggiore livello di trasparenza delle informazioni veicolate attraverso la piattaforma, a beneficio della community, degli inserzionisti e del pubblico. Viene introdotta un’etichetta che mette nero su bianco se l’autore del video è finanziato da enti governativi o fondi pubblici, con un link esterno verso Wikipedia per meglio conoscere la natura dell’emittente o della testata in questione.

In questo modo lo spettatore ha un elemento in più per decidere quali canali seguire e a quali contenuti affidarsi per informarsi. L’esempio è ben chiaro nello screenshot allegato di seguito, in cui a un filmato caricato dal canale RFA Chinese viene allegata un’etichetta che recita “RFA è finanziata totalmente o in parte dal governo americano”. Il rollout interessa in un primo momento il territorio degli Stati Uniti. Come si legge sul blog ufficiale, YouTube è consapevole di come lo strumento sia tutt’altro che perfetto e invita tutti coloro che lo desiderano a fornire un feedback utile al suo miglioramento.

Nell’era delle fake news e considerando il proliferare di nuove fonti, per chi desidera informarsi può non essere semplice scegliere un canale piuttosto di un altro. L’iniziativa messa in campo oggi da YouTube si inserisce proprio in questo contesto, rispondendo a un bisogno di trasparenza sempre più manifestato a ogni livello.