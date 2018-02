Honor 9 Lite disponibile in Italia

Luca Colantuoni,

Il produttore ha annunciato l’arrivo in Italia del nuovo Honor 9 Lite, presentato in Cina a fine dicembre. Si tratta di uno smartphone di fascia media con caratteristiche molto interessanti, come lo schermo 18:9 e le quattro fotocamere. Molto curata anche l’estetica con la presenza di materiali pregiati solitamente scelti per prodotti più costosi. Proprio il rapporto qualità/prezzo rappresenta il punto di forza dello smartphone.

Honor 9 Lite possiede un telaio in alluminio e vetro 2.5D. Utilizzando una particolare tecnologia, denominata nano-coating, per le colorazioni Sapphire Blue e Glacier Gray, il produttore ha ottenuto un rivestimento superficiale che riproduce un effetto specchio. Lo schermo FullView da 5,65 pollici ha una risoluzione full HD+ (2160×1080 pixel) e offre un’esperienza visiva di qualità elevata. Grazie allo spessore ridotto delle cornici e allo spostamento sul retro del lettore di impronte digitali, l’ingombro è simile a quello di uno smartphone da 5,2 pollici.

La dotazione hardware comprende un processore octa core Kirin 659 a 2,36 GHz, 3 GB di RAM e 32 GB di memoria flash, espandibile con schede microSD fino a 256 GB. La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 4.2, NFC, GPS e LTE con supporto dual SIM. Presenti inoltre la porta micro USB 2.0 e il jack audio da 3,5 millimetri. Honor 9 Lite integra due fotocamere posteriori e due fotocamere frontali. Per entrambe le dual camera sono stati scelti sensori da 13 e 2 megapixel. È possibile applicare l’effetto bokeh anche per i selfie e sfruttare il riconoscimento automatico del sesso per migliorare i dettagli del viso in modalità ritratto.

Galleria di immagini: Honor 9 Lite, immagini dello smartphone

La batteria da 3.000 mAh offre una autonomia fino a 86 ore di riproduzione musicale offline e 13 ore di riproduzione video offline, grazie alle sei modalità di risparmio energetico. Il sistema operativo è Android 8.0 Oreo con interfaccia EMUI 8.0. Honor 9 Lite è disponibile a 229,90 euro nelle colorazioni Sapphire Blue, Glacier Gray e Midnight Black. Gli utenti che acquisteranno lo smartphone sullo store ufficiale riceveranno un selfie stick in regalo.