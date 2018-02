Samsung Galaxy S9, colori e possibili prezzi

Luca Colantuoni,

Mancano meno di tre settimane all’evento Unpacked organizzato da Samsung al Mobile World Congress 2018 di Barcellona, quindi le indiscrezioni sui nuovi smartphone sono in aumento. Il noto leaker Eva Blass ha pubblicato su Twitter le immagini dei Galaxy S9/S9+ nella colorazione Liliac Purple. Un’altra fonte ha invece svelato i possibili prezzi.

Le immagini confermano il design leggermente diverso rispetto agli attuali Galaxy S8/S8+. I nuovi smartphone hanno ancora uno schermo dual edge, ma il pannello Super AMOLED possiede una curvatura inferiore, mettendo in evidenza lo spessore delle cornici laterali. La cornice inferiore è più piccola, per cui lo screen-to-body ratio dovrebbe essere più elevato. Posizione e numero di fori nella cornice superiore sono rimasti invariati, ma potrebbero esserci sensori migliori per la scansione dell’iride e il riconoscimento facciale.

La novità più evidente è la posizione del lettore di impronte digitali. Il sensore è stato spostato sotto la fotocamera posteriore (doppia nel Galaxy S9+), come nei recenti Galaxy A8/A8+ (2018), quindi più facilmente raggiungibile. Alla loro destra si notano il flash LED e il cardiofrequenzimetro. La fotocamera da 12 megapixel avrà un obiettivo con apertura variabile tra f/2.4 e f/1.5.

I due smartphone verranno offerti in almeno quattro colori: Midnight Black, Lilac Purple, Titanium Gray e Coral Blue. Ci saranno però edizioni speciali e limitate con altre colorazioni, ma probabilmente solo in determinati paesi. Brutte notizie invece per quanto riguarda i prezzi. Secondo un rivenditore inglese, i nuovi smartphone costeranno 100 sterline in più rispetto ai Galaxy S8. Ipotizzando un cambio 1:1, i prezzi dei Galaxy S9 e S9+ potrebbero essere 929,00 e 1.029,00 euro, rispettivamente.