Sanremo 2018 su Amazon Music Unlimited, con concorso

L’edizione del Festival di Sanremo 2018 sta per prendere ufficialmente il via, come ogni anno attesa da moltissimi italiani amanti della musica e dello spettacolo. Per festeggiare il Festival della musica italiana e in generale la buona musica stessa, Amazon ha reso disponibili le playlist dei cantanti e avviato un concorso su Amazon Music Unlimited, che mette in premio i vinili autografati dai cantanti in gara.

Il Festival di Sanremo si avvicina e Amazon è in prima fila per far vivere un’esperienza esclusiva ai propri clienti appassionati sia della musica in streaming che del mitico vinile.

Infatti, per l’occasione, durante Sanremo 2018 Amazon proporrà in esclusiva sul servizio Amazon Music Unlimited le playlist create da Noemi, Ermal Meta e Fabrizio Moro. Tra i brani a disposizione nella selezione di Noemi, “Vado al massimo” di Vasco Rossi e “Tutti i miei sbagli” dei Subsonica; Ermal Meta suggerisce invece canzoni come “Ciao amore, ciao” di Luigi Tenco e “La fotografia” di Enzo Jannacci, mentre Fabrizio Moro ha invece puntato su artisti come Rino Gaetano con “Gianna” e Toto Cotugno con “L’italiano”.

Oltre alle canzoni di Sanremo selezionate dai tre cantanti vi saranno anche playlist dedicate ai brani in gara al Festival di Sanremo 2018 e alle selezioni speciali dei grandi successi di questa kermesse. Ma non solo: al via, su Amazon Music Unlimited partirà un concorso che offrirà la possibilità di vincere il 45 giri autografato dall’artista ascoltato.

Partecipare al contest è semplice: basta iscriversi o essere già registrati ad Amazon Music Unlimited e ascoltare almeno una delle playlist create dai tre artisti italiani. I singoli in formato 45 giri messi a disposizione dal colosso degli e-commerce sono cinque per ciascun artista, per un totale di 15 vinili. I fortunati vincitori saranno contattati via mail.

È possibile partecipare al concorso da questo momento fino alle ore 23:59 dell’11 febbraio 2018.