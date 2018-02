TIM, esclusive per i Giochi Olimpici Invernali

Filippo Vendrame,

TIM è Official Mobile Broadcaster dei prossimi Giochi Olimpici Invernali PyeongChang 2018. Grazie ad Eurosport, l’operatore italiano sbarca ai Giochi Olimpici Invernali che si terranno dal 9 al 25 febbraio con una grande novità per tutti i suoi clienti mobile. Attraverso l’applicazione Eurosport, i clienti TIM potranno disporre di un accesso privilegiato ad una serie di contenuti esclusivi riguardanti le competizioni. Contenuti dell’evento sportivo più atteso del 2018 come highlights, news, immagini e curiosità, anche attraverso un canale in streaming.

Trattasi di una finestra privilegiata sulle Olimpiani Invernali che permetterà ai clienti TIM di poter godere di un posto virtuale in prima fila per scoprire tutte le novità sulle competizioni dei propri atleti preferiti. Approfittare di questa offerta esclusiva di TIM sarà molto semplice. Tutto quello che i clienti dell’operatore dovranno fare è scaricare l’app Eurosport sui loro dispositivi mobile ed accedere, poi, alla sezione TIM. Ma i vantaggi per i clienti dell’operatore non finiscono qui. Grazie sempre ad un accordo con Eurosport, i clienti TIMVISION potranno seguire ogni istante dei Giochi Olimpici Invernali PyeongChang 2018 attraverso Eurosport Player.

Senza mettere ulteriormente mano al portafogli, i clienti del servizio di TV in streaming di TIM potranno fare una vera e propria full immersion nei Giochi Olimpici. Nello specifico, l’accordo prevede che i clienti TIMVISION possano accedere non solo a Eurosport 1 e Eurosport 2 ma anche a tutti canali di Eurosport Player dedicati alle singole discipline. Sarà quindi possibile seguire ogni singola gara senza mai perdere di vista i propri atleti preferiti.

Il tutto si potrà fare sia dal divano di casa per chi accede a TIMVISION dal TV di casa che in movimento attraverso il proprio smartphone o tablet pc.