TomTom Spark Cardio+Music per il fitness in offerta

Floriana Giambarresi,

Orologio GPS, cardiofrequenzimetro e lettore MP3, per chi desidera mantenersi in forma a ritmo di musica e monitorare lo stato della propria salute: TomTom Spark Cardio+Music Premium Edition è proposto su Amazon a 169 euro con spedizione gratuita a fronte di un prezzo tradizionale di 199 euro. Uno sconto di 30 euro rappresenta un’occasione da non lasciarsi sfuggire se si stava valutando l’acquisto di un device per il fitness.

TomTom Spark Cardio+Music è un activity tracker con display progettato per il multisport, per il fitness e per le sessioni di allenamento in palestra. L’orologio offre infatti una serie di preset per il corretto monitoraggio di varie tipologie di attività quali corsa, tapis roulant, bicicletta, nuoto e palestra. Nella versione Premium, il dispositivo include anche un cinturino fitness e un cinturino con fibbia metallica ma le caratteristiche e le funzionalità sono le stesse di quelle proposte dal TomTom Spark Cardio+Music (anch’esso in offerta a 159 euro invece di 249 euro).

Ci sono molte persone che amano ascoltare la musica quando corrono e che non vogliono nemmeno portare un telefono con sé. L’orologio sportivo GPS di TomTom è realizzato appositamente per loro, infatti integra un lettore musicale ed è dotato di ben 3 GB di memoria interna per contenere fino a 500 brani musicali e motivarsi durante l’allenamento ascoltando le proprie playlist preferite. A bordo vi è un cardiofrequenzimetro (senza fascia toracica), per monitorare la frequenza dei battiti cardiaci; l’indossabile non è solo capace di rilevare le attività con il tracciamento dei passi compiuti, minuti di attività svolti e le calorie consumate, ma anche la qualità del sonno, per scoprire se le ore di riposo sono sufficienti a essere sempre in forma.

Resistente all’acqua fino a 40 metri, la dotazione tecnica include inoltre un display monocromatico (non touchscreen) con risoluzione da 144 x 168 pixel, batteria con un’ottima autonomia (fino a 3 settimane di monitoraggio delle attività con GPS spento), accelerometro, giroscopio, frequenza cardiaca ottica, bussola, GPS e supporto alla connettività Bluetooth, per abbinarlo al proprio smartphone iOS o Android e ricevere notifiche da chiamate in arrivo e messaggi.

Tantissime le modalità e le zone di intensità offerte dal TomTom Spark Cardio+Music, volte a ottimizzare le prestazioni, migliorare la forma fisica, ottenere risultati più velocemente e perdere peso. Un fitness tracker completo e particolarmente comodo, utile, di cui è pertanto possibile dotarsi approfittando dell’offerta odierna su Amazon.