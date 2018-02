Energizer annuncia uno smartphone rugged

Luca Colantuoni,

Energizer è noto soprattutto per le sue batterie a lunga durata, ma il produttore statunitense vende anche smartphone Android, come il nuovo HARDCASE H550S. In questo caso però la caratteristica migliore non è l’autonomia. Dal nome si deduce infatti che si tratta di un modello rugged resistente alla cadute e all’acqua.

Energizer HARDCASE H550S possiede un telaio con angoli rinforzati che evitano la rottura dello schermo in seguito a cadute da un’altezza di 1,5 metri. Lo smartphone ha ricevuto inoltre la certificazione IP68, quindi può essere utilizzato in presenza di polvere e immerso in acqua per 30 minuti fino ad una profondità di 1,5 metri. Il display da 5,5 pollici con risoluzione full HD (1920×1080 pixel) è protetto da un vetro Gorilla Glass 3 che garantisce una buona resistenza ai graffi.

La dotazione hardware comprende un processore octa core MediaTek Helio P18 (MT6750) a 1,5 GHz, affiancato da 3 GB di RAM e 32 GB di memoria flash, espandibili con schede microSD fino a 32 GB. Per la fotocamera posteriore è stato scelto un sensore Sony da 13 megapixel, mentre quella frontale ha una risoluzione di 8 megapixel. La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.0, GPS, NFC e LTE Cat. 4 (300/50 Mbps). Lo smartphone viene offerto in tre versioni, una della quali compatibile con le reti 4G europee. Nello slot ibrido è possibile inserire due nano SIM o una nano SIM e la microSD.

La batteria ha una capacità di 4.000 mAh e offre un’autonomia fino a 10 ore di conversazione e 16 giorni in standby. Sono presenti inoltre accelerometro, giroscopio, sensore di luce ambientale, radio FM e lettore di impronte digitali sul retro. Il sistema operativo è Android 7.0 Nougat. Dimensioni e peso sono 158,8×80,7×11,1 millimetri e 203 grammi. Il prezzo non è stato comunicato.