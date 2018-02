HP annuncia nuovi notebook per i professionisti

Luca Colantuoni,

HP ha svelato oggi diversi prodotti per l’utenza aziendale, tra cui spiccano i nuovi notebook EliteBook 800 G5 e le workstation mobile ZBook 14u/15u G5. I dispositivi offrono il massimo in termini di prestazioni e sicurezza, ma anche un design ricercato per i professionisti moderni. L’estetica è infatti uno dei principali criteri di scelta da parte degli utenti.

HP EliteBook 800 G5

I notebook della serie EliteBook sono i più venduti tra quelli presenti nel catalogo HP. I nuovi EliteBook 800 G5, che si posizionano appena sotto gli EliteBook 1000, possiedono un telaio unibody in alluminio e uno schermo IPS, protetto dal Gorilla Glass, con cornici laterali molto piccole. I notebook hanno ricevuto la certificazione MIL-STD-810G, quindi resistono a cadute, urti, umidità, temperature estreme e vibrazioni. I modelli sono tre (EliteBook 830, 840 e 850) con display da 13,3, 14 e 15,6 pollici. È possibile scegliere un pannello Ultra Bright con variazione automatica delle luminosità, grazie al sensore di luce ambientale.

Il modello da 14 pollici è il più sottile notebook aziendale con processori Intel Core di ottava generazione e scheda video AMD Radeon RX450 (opzionale). La dotazione hardware comprende memorie DDR4 fino a 32 GB e SSD fino a 1 TB. La batteria garantisce un’autonomia fino a 14 ore e supporta la ricarica rapida (50% in 30 minuti). La connettività è completa: WiFi 802.11ac, Gigabit Ethernet, uscita HDMI, lettore di smart card, due porte USB Type-A, porta USB Type-C con Thunderbolt, connettore HP UltraSlim Dock e slot per SIM (opzionale).

HP ha aggiunto varie funzionalità per la privacy e la sicurezza, come Sure View (lo schermo diventa più scuro premendo un pulsante), Privacy Camera (la lente della webcam viene coperta) e il supporto per il riconoscimento facciale (Windows Hello). I prezzi base sono 1.049 dollari (EliteBook 830 G5), 1.029 dollari (EliteBook 840 G5) e 1.039 dollari (EliteBook 850 G5).

HP ZBook 14u/15u G5

I nuovi ZBook 14u/15u G5 sono workstation mobile, potenti notebook indirizzati a particolari categorie di utenti (ingegneri, grafici, designer). Questi prodotti condividono alcune caratteristiche con la serie EliteBook 800, tra cui la certificazione MIL-STD-810G, il display Ultra Bright e la funzionalità Sure View. Gli ZBook 14u/15u integrano gli ultimi processori Intel, SSD PCIe fino a 2 TB e schede video AMD Radeon Pro. I prezzi base sono 1.099 dollari (ZBook 14u) e 1.149 dollari (ZBook 15u).