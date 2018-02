Microsoft Build 2018, si inizia il 7 maggio

Filippo Vendrame,

La conferenza Build 2018 di Microsoft si terrà dal 7 al 9 maggio a Seattle. La notizia non è stata diramata dalla casa di Redmond ma dal noto leaker WalkingCat che ha condiviso su Twitter l’invito. Trattasi di una notizia importante perchè Build è uno degli eventi principali di Microsoft. La società, all’interno di questo appuntamento rivolto agli sviluppatori, è solita annunciare moltissime novità riguardanti i suoi prodotti.

In alcune edizioni passate, per esempio, Microsoft aveva annunciato molti dettagli delle nuove versioni di Windows 10 in arrivo e tante altre informazioni su prodotti importanti come Office. Dal 7 al 9 maggio, dunque, il gigante del software terrà l’evento Build 2018 ed è probabile che la società effettui molti interessanti annunci che potrebbero riguardare anche l’hardware. Difficile, a distanza di mesi, prevedere il contenuti di questo evento, ma lo sviluppo di Windows 10 sta procedendo in molteplici direzioni ed è possibile che Microsoft sveli ulteriori dettagli sull’evoluzione del suo sistema operativo. Sicuramente si parlerà anche di intelligenza artificiale, di Cortana e di Mixed Reality. Molti sperano, inoltre, che la casa di Redmond faccia un accenno anche al futuro dispositivo mobile che la società starebbe sviluppando segretamente.

Quella settimana di maggio sarà anche particolarmente piena di eventi importanti. Dall’8 al 10 maggio si terrà, infatti, anche l’evento Google I/O in cui Big G presenterà agli sviluppatori tutte le sue novità.

Due eventi che si sovrapporranno ma che offriranno tantissimi spunti interessanti che permetteranno di capire la direzione che seguiranno i prodotti di due delle più importanti aziende tech del mondo.