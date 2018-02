Samsung Smart TV da 55″ con UHD e HDR in offerta

Floriana Giambarresi,

55 pollici di diagonale, qualità d’immagine UHD senza compromessi, design Ultra Slim, elegante da ogni lato e tutta l’esperienza di una Smart TV: sono tanti i punti di forza della Samsung UE55KU6050, televisore intelligente protagonista di una super offerta odierna su Amazon che lo propone a 519 euro invece di 699 euro con spedizione gratuita. Il ribasso di 180 euro è importante su una fascia di prezzo del genere.

Le Smart TV stanno ormai sostituendo i tradizionali vecchi modelli di televisore nelle case di sempre più famiglie, grazie alle caratteristiche uniche di cui sono dotati. Basata sul sistema operativo Tizen, connettendola alla rete Internet è infatti possibile fruire di un’esperienza di intrattenimento superiore, ad esempio utilizzando app e giochi dallo store di Samsung o sfruttando tutte le potenzialità dello streaming, per guardare film, serie TV e documentari senza interruzioni pubblicitarie con esempio un servizio come Netflix.

La Smart TV Samsung da 55 pollici oggetto dell’offerta punta in tal senso a un’esperienza realistica, poiché fornisce una qualità d’immagine UHD – con UHD Upscaling e UHD Dimming per il controllo del colore, luminosità, contrasto e dettagli in ogni zona dello schermo – e supporta la tecnologia HDR, capace di offrire neri più profondi e bianchi brillanti, dunque contenuti più dettagliati nei colori e nella luminosità.

Ultimo ma non per ultimo in ordine di importanza, un aspetto da non sottovalutare: la Smart TV Samsung è caratterizzata da un design ultra slim, con cornice super sottile che si integra alla perfezione con qualsiasi arredamento grazie al profilo minimal di colore Dark Titan e alla configurazione pulita del lato posteriore. In dotazione vi è un moderno telecomando tramite cui gestire ogni operazione e sono disponibili i comandi vocali, per controllare le funzionalità del televisore – ad esempio cambiare canale – semplicemente mediante la voce.

Trattasi dunque di una Smart TV completa, di qualità ed elegante, particolarmente comoda per chi sta valutando di rimpiazzare il televisore del salotto con un prodotto al passo con i tempi. Comodità di cui è possibile dotarsi approfittando del forte ribasso odierno proposto dal più noto e-commerce al globo.