PS4, Sony svela le novità dell’aggiornamento 5.50

Luca Colantuoni,

Sony ha annunciato la versione beta del System Software 5.50 per PlayStation 4. Le novità principali sono Play Time Management e il Supersampling Mode su PS4 Pro, ma ci sono anche aggiornamenti per l’interfaccia della Library, miglioramenti per il Quick Menu, wallpaper e notifiche. Il produttore non ha comunicato quando verrà rilasciata la versione finale.

La funzionalità Play Time Management (Gestione tempo di gioco) permette ai genitori di controllare la durata delle sessioni di gioco su PSN per i bambini. L’opzione, accessibile tramite la PS4 o l’account PlayStation da PC e smartphone, consente di impostare restrizioni orarie, come durata massima della sessione o intervallo di tempo specifico. È comunque possibile diminuire o aumentare il tempo di gioco in qualsiasi momento. Le notifiche inviate durante il gameplay informano il bambino quando è il momento di salvare e uscire. I genitori possono anche impostare il logout automatico alla scadenza del tempo.

Nella schermata della Library (Raccolta) sono state aggiunte due nuove schede: Questa PS4 include tutte le applicazioni installate, mentre la scheda con il nome/avatar mostra le app acquistate su PSN. La nuova scheda PS Plus indica invece i titoli dei giochi mensili di PS Plus. Se l’abbonamento è scaduto, accanto ai titoli viene mostrata l’icona Plus con un lucchetto. Verrà infine aggiunta una funzione che consente di nascondere alcune applicazioni nella scheda “Acquistato” della Raccolta, ad esempio beta, trial o demo. Dopo aver installato l’aggiornamento sarà possibile accedere agli elenchi di amici personalizzati direttamente dal Quick Menu (Menu rapido) per vedere chi è online e inviare messaggi o inviti durante il gioco.

Gli utenti potranno ascoltare musica in sottofondo durante lo streaming dei giochi su PlayStation Now, cancellare le vecchie notifiche e inserire uno sfondo per la schermata Home, caricando l’immagine dalla pen drive USB. L’ultima novità riguarda la PS4 Pro. Chi non possiede una TV 4K potrà sfruttare la modalità Supersampling che migliora la qualità visiva dei giochi su una TV HD.