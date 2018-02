Windows 10 Redstone 5 arriverà presto

Filippo Vendrame,

La prima build di Windows 10 Redstone 5 potrebbe arrivare nelle mani degli Insider molto presto. Redstone 5 è il nome in codice della versione di Windows 10 che arriverà il prossimo autunno. La casa di Redmond deve ancora finalizzare lo sviluppo di Windows 10 Redstone 4 che sarà rilasciato questa primavera, ma avrebbe già iniziato anche a lavorare sullo step successivo del suo sistema operativo.

La conferma che Redstone 5 potrebbe arrivare molto presto nelle mani degli Insider l’ha data direttamente Microsoft anche se ha sottolineato che questa prima build non arriverà questa settimana. Lecito pensare che Redstone 5 possa arrivare già dalla prossima settimana. Questo primo scorcio del futuro di Windows 10 sarà probabilmente rilasciato attraverso il canale “Skip Ahead” a cui pochi Insider hanno potuto avere accesso. Trattasi di un canale privilegiato in cui Microsoft offre l’accesso anticipato alle future versioni del sistema operativo. Build, ovviamente, sperimentali e quindi molto instabili. Tuttavia, trattasi di una buona notizia che mette in evidenza il dinamismo della società nel voler sviluppare rapidamente il suo sistema operativo.

Ovviamente è molto presto per capire che novità arriveranno su Redstone 5 visto che Redstone 4 non è stato nemmeno ultimato. Inoltre, è probabile che le prime build non contengano particolari novità, ma solamente alcuni affinamenti che serviranno come base per le future funzionalità che il gigante introdurrà nel suo sistema operativo.

A confermare che Windows 10 Redstone 5 possa essere molto vicino, la notizia condivisa da BuildFeed su Twitter in cui è stato evidenziato che la prima build del nuovo step del sistema operativo sarebbe già stata compilata.

A questo punto non rimane che attendere l’annuncio ufficiale del rilascio da parte di Microsoft e scoprire cosa la società ha in serbo per i suoi utenti.