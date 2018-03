Instagram testa la funzione Regram nelle Storie

Filippo Vendrame,

Instagram continua a lavorare per migliorare la sua applicazione ed offrire nuove funzionalità ai suoi utenti in grado di esaltare l’esperienza d’uso del social network. L’ultima novità riguarda la sperimentazione della funzione “Regram” all’interno delle Storie. Il test è stato confermato dal social network ma sarebbe limitato ad un gruppo molto ristretto di iscritti. In breve, i fortunati che avranno modo di sperimentare questa nuova funzionalità potranno condividere i post dei loro amici all’interno delle loro Storie.

Il funzionamento di questa novità è molto semplice. Sotto ad ogni post di un amico, solo quelli con profilo pubblico, gli utenti troveranno anche l’opzione di condivisione “Add post to your story“. Cliccando su di essa il post in questione sarà aggiunto alla Storia. Come sempre Instagram è molto attento alla privacy dei suoi iscritti e gli utenti potranno disabilitare la possibilità di ricondivisione dei post attraverso l’opzione dedicata inserita nelle Impostazioni dell’applicazione. Il social network ha deciso di dare ai suoi iscritti anche alcune funzionalità di personalizzazione dei post che condivideranno nelle loro Storie. Per esempio, sarà possibile ridimensionarli, riposizionarli, ruotarli ed altro ancora. In questo modo gli iscritti potranno adattare al meglio i post degli amici per le loro Storie.

Non è chiaro quando questa novità arriverà ufficialmente per tutti. Al momento, come evidenziato all’inizio, trattasi solamente di un test ristretto a piccoli gruppi di utenti. Instagram, comunque, sta continuando a lavorare molto attivamente per migliorare la sua app. Proprio di recente ha introdotto alcune novità molto interessanti come le Storie di solo testo e il supporto alle GIF animate per le Storie.