Windows 10, il futuro si conoscerà il 7 marzo

Filippo Vendrame,

Il futuro di Windows 10 si conoscerà il prossimo 7 marzo. Microsoft, infatti, ha annunciato ufficialmente che in quella data terrà il ricorrente appuntamento del “Windows Developer Day“. Il keynote principale sarà condotto da Kevin Gallo, “Vice President of the Windows Developer Platform” di Microsoft. L’evento sarà totalmente focalizzato sulle novità di Windows 10, come sottolineato dalla stessa casa di Redmond.

Questo significa che all’interno di questo appuntamento, il gigante del software svelerà tutte le novità concernenti il prossimo step del sistema operativo che è in arrivo per questa primavera, quello che tutti conoscono come Windows 10 Redstone 4 e che dovrebbe chiamarsi “Spring Creators Update“. Il termine dello sviluppo di questo nuovo step di Windows 10 dovrebbe avvenire nel corso del mese di marzo ed è quindi possibile che il 7 marzo possa essere annunciato il rilascio dell’SDK finale. Inoltre, è molto probabile che il gigante del software condivida la data dell’inizio del rilascio pubblico dell’update per tutti gli utenti Windows 10.

L’evento che sarà trasmesso anche in diretta streaming, potrebbe essere l’occasione per Microsoft di anticipare anche altri dettagli sul futuro del sistema operativo, magari svelando alcune novità che arriveranno con Redstone 5 verso la fine dell’anno.

Dettagli che potrebbero essere ulteriormente approfonditi un paio di mesi dopo, a maggio, nel corso dell’appuntamento di Build 2018. Il 7 di marzo, dunque, è una data molto importante per il futuro di Windows 10. Tra meno di un mese, dunque, il gigante del software svelerà i suoi nuovi progetti legati all’evoluzione del suo sistema operativo.

L’evento inizierà alle ore 9:00AM PST che corrispondono alle ore 18 della sera in Italia.