3 Italia, la nuova offerta per San Valentino

Filippo Vendrame,

3 Italia ha voluto dedicare una nuova offerta speciale per festeggiare la ricorrenza di San Valentino. Questa particolare promozione è disponibile già dalla giornata di oggi 9 febbraio ed è riservata a tutti i nuovi clienti. Nello specifico, l’offerta ALL-IN San Valentino prevede l’attivazione di due nuove SIM ricaricabili con un piano tariffario che prevede minuti illimitati, 500 SMS e 15 GB di traffico Internet. ALL-IN San Valentino include anche l’opzione GIGA BANK.

Costo di 7,5 euro al mese per SIM. Non è permessa l’attivazione di una singola SIM ed è prevista una durata minima contrattuale di 24 mesi. Pagamento mensile con Carta di Credito o SDD. È previsto un contributo di attivazione di 49 euro addebitato solo in caso di mancato rispetto della durata contrattuale. Non è possibile disattivare l’opzione senza recedere dall’offerta. Durante la durata contrattuale non è possibile effettuare un cambio opzione o un cambio taglio. L’offerta ALL-IN San Valentino non è l’unica novità da parte di 3 Italia.

Per i clienti che cercano una tariffa con incluso uno smartphone, arrivano le versioni Limited Edition delle opzioni tariffarie ALL-IN Prime Special e ALL-IN Master Special con la possibilità di abbinare un Samsung Galaxy S8 o S8+ a soli 5 euro in più al mese. ALL-IN Prime Special Special propone 1000 minuti di chiamate verso tutti, 1000 SMS e 10 GB di traffico Internet al costo di 7 euro al mese. ALL-IN Master Special invece, propone minuti illimitati di chiamate verso tutti, 1000 SMS e 30 GB di Internet a 10 euro al mese. Entrambe le opzioni includono GIGA BANK. Sono previsti anche degli anticipi una tantum per poter includere i Galaxy S8. Nello specifico, 199 euro per Galaxy S8 o 299 euro per S8+ con ALL-IN Prime Special Special e 129 euro per Galaxy S8 o 229 euro per S8+ con ALL-IN Master Special. Durata minima contrattuale di 30 mesi.

La medesima offerta legata al Galaxy S8 si allarga anche agli abbonamenti FREE.

Free Prime Special : canone di 17 euro al mese per 1000 minuti, 1000 SMS, 10 GB di internet con anticipo di 149 euro per S8 e di 249 euro per S8+

: canone di 17 euro al mese per 1000 minuti, 1000 SMS, 10 GB di internet con anticipo di 149 euro per S8 e di 249 euro per S8+ Free Master Special: canone di 20 euro al mese per minuti illimitati, 1000 SMS, 30 GB di internet con anticipo di 99 euro per S8 e di 199 euro per S8+

Maggiori dettagli direttamente sul sito dell’operatore.