Un paio di AirPods prende fuoco, Apple indaga

Marco Grigis,

Si stava allenando ascoltando la sua playlist preferita, quando le sue cuffie AirPods hanno improvvisamente cominciato a emettere fumo, per poi distruggersi forse avvolte dalle fiamme. È questa la testimonianza raccontata alla stampa da un uomo di Tampa, in Florida, colto di sorpresa dal comportamento anomalo del suo accessorio Apple. Fortunatamente, l’incidente non ha avuto conseguenze dannose per la sua salute, mentre la società di Cupertino starebbe già indagando sul caso.

Il tutto sarebbe accaduto pochi giorni fa, quando Jason Colon si stava allenando in palestra, come sua consuetudine. Intendo a usare uno dei tanti attrezzi disponibili per il workout, ha notato del fumo fuoriuscire da entrambi gli auricolari AirPods: l’uomo ha quindi deciso di rimuoverli immediatamente, adagiarli sulla panca e cercare pronto aiuto. Al suo ritorno, ha trovato le cuffie praticamente sciolte, forse per lo sviluppo di fiamme nel mentre della momentanea assenza del proprietario.

Sebbene l’uomo non abbia assistito direttamente al presunto scoppio, ha deciso comunque di raccontare il suo caso sulla stampa, per avvisare gli altri utenti. Secondo lo sportivo, si sarebbero potute manifestare conseguenze ben maggiori se non si fosse accorto del fumo, quali ustioni ai lobi auricolari e possibili danni all’udito.

A oggi, non è dato sapere quale sia la problematica responsabile dell’incidente, anche se in molti sospettano si possa trattare di un malfunzionamento delle batterie interne al dispositivo. Non è chiaro, tuttavia, come entrambi gli auricolari AirPods possano aver preso fuoco contemporaneamente, considerato come si tratti di due dispositivi indipendenti. Sui social network, diversi utenti hanno commentato la notizia attribuendo al malfunzionamento il possibile contatto con il sudore, anche se le cuffie dovrebbero essere state progettare per resistere a una simile eventualità.

Così come anticipato dalle testate a stelle e strisce, Apple starebbe già indagando sul caso, contattando direttamente il proprietario degli accessori targati mela morsicata. Se ne saprà di più, di conseguenza, nelle prossime settimane.