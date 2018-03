Amazon diventa un corriere

Filippo Vendrame,

Amazon si appresta a diventare a tutti gli effetti un vero e proprio corriere arrivando, così, a gestire l’intera sua filiera, dall’ordine sino alla consegna. Il debutto del servizio che si chiamerà “Shipping with Amazon” dovrebbe avvenire nel giro delle prossime settimane nella città di Los Angeles, secondo quanto ha riportato il Wall Street Journal che ha diffuso la notizia. In futuro, comunque, il servizio di consegna diretta dovrebbe essere allargato ad altre città americane.

Almeno all’inizio, comunque, “Shipping with Amazon” consegnerà solamente i prodotti delle aziende che vendono all’interno del Marketplace di Amazon. La notizia che il colosso dell’ecommerce è pronto a debuttare direttamente come corriere non deve, in realtà, stupire troppo. Per anni, la società di Jeff Bezos ha costruito la sua infrastruttura di distribuzione arrivando a creare addirittura una flotta di aerei da trasporto o di navi per le spedizioni marittime. Inoltre, Amazon ha testato diversi progetti su come portare i pacchi sin dentro alle case delle persone senza dimenticare che sta lavorando ad una flotta di droni che in futuro consegneranno i prodotti direttamente agli acquirenti.

Nonostante questo suo impegno, il colosso dell’ecommerce non è ancora pronto a sfidare direttamente i grandi colossi dei trasporti, ecco perchè il servizio “Shipping with Amazon” parte in punta di piedi da una sola città. Il servizio di consegna, comunque, è stato testato a lungo all’interno di piccoli programmi pilota in alcune città come Londra.

Un servizio di consegne tutto suo permetterebbe ad Amazon di risparmiare molti soldi oltre di avere il totale controllo sulle spedizioni, ottimizzandone le tempistiche a tutto vantaggio del miglioramento dell’esperienza di shopping. Ovviamente non c’è la certezza che questo servizio abbia successo ma i grandi big delle spedizioni devono iniziare a guardare con preoccupazione al suo debutto perchè se il servizio di Amazon dovesse avere successo, il settore delle spedizioni potrebbe essere completamente rivoluzionato in futuro.