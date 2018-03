Facebook punta sulle comunità

Filippo Vendrame,

Facebook punta senza mezzi termini sulla comunità ed all’interno del “Facebook Communities Summit Europeo” che si è svolto oggi a Londra, il social network ha annunciato il nuovo programma “Facebook Community Leadership” che punta ad investire su tutti coloro che creano comunità. La società di Mark Zuckerberg ha sottolineato che in questo programma investirà molti milioni di dollari ed in particolare, 10 milioni nelle persone che creano e gestiscono le comunità.

Contestualmente, Facebook ha anche annunciato nuovi strumenti per gli amministratori dei Gruppi e l’espansione del team di ingegneri che si trova a Londra e che si occupa di sviluppare strumenti che permettono alle persone di sentirsi al sicuro all’interno della piattaforma. Al “Facebook Communities Summit Europeo” hanno partecipato oltre 300 “community leader”, provenienti da tutta Europa. Per quanto riguarda il nuovo programma “Facebook Community Leadership”, l’iniziativa nasce dai molti feedback dei responsabili delle comunità sul social network che hanno spesso sottolineato che con un maggior supporto potrebbero avere ancora più impatto.

Da questo spunto è nata l’idea di questo programma che offrirà sostegno a tutti coloro che creano comunità in tutto il mondo attraverso le app e gli strumenti del social network.

Per esempio, Facebook offrirà opportunità di Residency e Finanziamento per formare e supportare anche economicamente i community leader di tutto il mondo. Il social network lancerà anche nuovi “Community Leadership Circle” che consentono ai responsabili delle comunità locali di incontrarsi di persona per confrontarsi e collaborare. Facebook espanderà anche i Gruppi dedicati ai “Facebook Power Admin” per far entrare più membri per aiutarli a condividere consigli e contatti con il team del social network.

Per quanto riguarda i nuovi tool messi a disposizione degli amministratori dei Gruppi, il social network sottolinea che sono in arrivo nuovi strumenti e dati statistici per gestire al meglio i Gruppi. Facebook ha voluto migliorare anche la comunicazione dei Gruppi permettendo agli amministratori di pubblicare fino a 10 annunci che appaiono nella parte superiore del loro Gruppo.

Gli amministratori potranno anche creare una sezione dedicata alle regole di condotta per migliorare la sicurezza dei Gruppi. Infine, gli amministratori delle comunità su Facebook potranno aggiungere un colore personalizzato al loro proprio Gruppo.

Oltre 1 miliardo di persone utilizzano i Gruppi su Facebook ogni mese. L’Italia è uno dei Paesi con il maggior numero di persone che utilizzano i Gruppi.