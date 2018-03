Galaxy S8, inizia il rollout di Android 8.0 Oreo

Luca Colantuoni,

L’attesa è terminata. Samsung ha finalmente avviato la distribuzione di Android 8.0 Oreo per i Galaxy S8 e S8+. I primi fortunati a ricevere l’aggiornamento sono gli utenti tedeschi che hanno partecipato al programma beta. In questo caso, la dimensione del pacchetto è inferiore (meno di 500 MB), in quanto l’update è incrementale.

I test per la versione beta sono terminati circa due settimane fa, ma Samsung ha probabilmente apportato qualche modifica prima di iniziare il rollout. Il produttore coreano non ha comunicato una roadmap precisa, quindi gli utenti potrebbero ricevere la nuova versione del sistema operativo Google da un momento all’altro. I più impazienti possono controllare nelle impostazioni ed eventualmente procedere con il download manuale. La distribuzione è stata avviata in Germania e verrà estesa agli altri paesi nei prossimi giorni.

Galleria di immagini: Samsung Galaxy S8 e S8+, tutte le immagini

Prima di avviare l’upgrade è consigliabile effettuare il backup dei dati più importanti e aggiornare le app di Samsung. Oltre alle novità incluse in Android 8.0 Oreo, gli utenti troveranno anche le nuove funzionalità di Samsung Experience 9.0, l’interfaccia proprietaria che modifica quella originale. È opportuno ricordare che le nuove regole di compatibilità imposte da Google avranno conseguenze sull’uso dei metodi di autenticazione biometrica.

Per sfruttare il lettore di impronte digitali, lo scanner dell’iride o il riconoscimento facciale con le app è obbligatorio impostare uno screen lock sicuro, ovvero pattern, PIN o password. Solo in questo caso, i dati relativi verranno memorizzati sullo smartphone. Se l’utente sceglie successivamente un metodo di sblocco non sicuro, come lo “swipe to unlock”, tutti i dati precedentemente salvati verranno eliminati.