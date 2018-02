VAIO S, nuovi notebook con TruePerformance

Luca Colantuoni,

VAIO Corporation ha annunciato i nuovi notebook VAIO S con processori Intel Core di ottava generazione. Il produttore giapponese, che ha acquisito lo storico marchio da Sony, offre quattro modelli con differenti specifiche hardware e prezzi. La novità più interessante è la tecnologia TruePerformance che permette di ottenere prestazioni elevate per una durata maggiore.

I moderni processori variano dinamicamente la frequenza di clock in base al carico di lavoro e alla temperatura di funzionamento. Intel, ad esempio, ha implementato la tecnologia Turbo Boost per incrementare temporaneamente le prestazioni delle sue CPU. La tecnologia VAIO TruePerformance, invece, consente di mantenere prestazioni più elevate (non il livello massimo) per un maggiore intervallo di tempo, incrementando i limiti di alimentazione del processore ed eliminando il calore in modo più efficiente. In base ai test effettuati dal produttore, un Core i5-8250U con TruePerformance è più veloce di un Core i7-8550U standard.

I nuovi VAIO S hanno un telaio in lega di magnesio e uno schermo da 13,3 pollici con risoluzione full HD (1920×1080 pixel). Quando l’utente apre il notebook, la tastiera retroilluminata si solleva automaticamente. La digitazione è quindi più confortevole, in quanto i polsi hanno una posizione più naturale. La dotazione hardware comprende processori Intel Core i5-8250U e Core i7-8550U, fino a 16 GB di RAM e SSD PCIe fino a 1 TB.

La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Gigabit Ethernet e Bluetooth 4.1. Sono presenti inoltre webcam HD, card reader SD, lettore di impronte digitali, tre porte USB 3.0, uscite VGA e HDMI. La batteria offre un’autonomia superiore alle 8 ore. Il sistema operativo è Windows 10 Pro. Il prezzo base è 1.199 dollari.