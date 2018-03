Apple, LG e Valve puntano sui microdisplay OLED

Floriana Giambarresi,

Apple, LG e Valve stanno investendo milioni di dollari in eMagin, una piccola azienda che produce microdisplay OLED utilizzati nei settori militare, medico e industriale, ma che ha recentemente rivolto la propria attenzione alle aziende interessate a produrre headset per realtà virtuale e aumentata, considerati la prossima frontiera della tecnologia.

L’investimento da 10 milioni di dollari appena notificato alla Securities & Exchange Commission degli Stati Uniti dimostra l’impegno delle tre compagnie nei confronti della realtà aumentata e soprattutto della realtà virtuale, che promette di trasportare gli utenti in un ambiente tridimensionale virtuale, iper realistico, semplicemente attraverso l’uso di appositi occhiali. Ed è questo un mercato a cui eMagin si è dedicato appieno, con delle soluzioni capaci di attrarre l’attenzione dei big del settore: il suo nuovo microdisplay OLED con risoluzione 2K (da 2048 x 2048 pixel) rappresenta uno dei più avanzati tra quelli attualmente a disposizione, anche perché ha un fattore di riempimento del 70%, la percentuale di ciascun pixel che può essere utilizzata per raccogliere luce.

Si legge nel documento depositato da eMagin:

Abbiamo stipulato accordi strategici con più aziende di prodotti di consumo Tier One per la progettazione e lo sviluppo di microdisplay per dispositivi consumer che si indossano sulla testa e, insieme a queste società, negoziato con produttori di massa per una capacità di produzione di volume più elevata.

Mentre Valve, insieme ad HTC, ha recentemente ufficializzato la seconda iterazione del dispositivo Vive, si dice da tempo che Apple stia sviluppando un hardware dedicato a un’innovazione del genere ma finora ha solo rilasciato kit di sviluppo software per applicazioni a realtà aumentata. L’interesse su eMagic da parte di LG potrebbe essere non per forza correlato alla realtà virtuale e aumentata, ma alle tecnologie OLED in generale, su cui l’azienda sta fortemente puntando per il segmento degli smartphone di fascia alta.

Secondo Road to VR, Apple, LG, Valve e altre due imprese si sono probabilmente coalizzate per creare una domanda sufficiente ad aiutare eMagin a raggiungere un volume iniziale abbastanza grande per la produzione di massa di microdisplay OLED per VR e AR a prezzi ragionevoli. Le due tecnologie prenderanno infatti piede solo quando saranno più economiche, efficienti e ricche di contenuti ma molti analisti prevedono che manchi davvero poco per il loro utilizzo in massa: entro il 2020, realtà aumentata e realtà virtuale si evolveranno in un mercato da ben 40 miliardi di dollari. E l’investimento in eMagin da parte dei colossi potrebbe accelerare le cose.