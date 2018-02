ASUS ZenFone 5 Lite, immagini e specifiche

Luca Colantuoni,

ASUS annuncerà al Mobile World Congress 2018 di Barcellona la nuova serie ZenFone 5, della quale circolano indiscrezioni da qualche giorno. Il noto leaker Evan Blass ha pubblicato su Twitter le prime immagini ufficiali del modello ZenFone 5 Lite.

Analogamente alla serie ZenFone 4, la serie ZenFone 5 comprenderà diversi smartphone per ogni fascia di prezzo. La principale differenza sarà lo schermo 18:9, introdotto per la prima volta con lo ZenFone Max Plus (M1). Il modello entry level sarà probabilmente lo ZenFone 5 Lite che ASUS offrirà in almeno tre colori (Midnight Black, Moonlight White e Rouge Red). Nelle immagini ufficiali si possono notare alcuni particolari del design, come la doppia fotocamera posteriore posizionata al centro in verticale che ricorda chiaramente il layout di Honor 6X.

ASUS avrebbe scelto due sensori da 20 megapixel per la dual camera, quindi il comparto fotografico rappresenterà una delle caratteristiche più interessanti. Configurazione dual anche per la fotocamera frontale, per la quale si prevedono sensori da 16 megapixel. Lo ZenFone 5 Lite dovrebbe avere uno schermo tra 5,7 e 6 pollici con risoluzione full HD+ (2160×1080 pixel) e rapporto di aspetto 18:9. Non ci sono altre informazioni sulla dotazione hardware, ma una delle immagini evidenzia la presenza del jack audio da 3,5 pollici, la porta USB Type-C e il lettore di impronte digitali sul retro.

Non mancherà sicuramente il supporto dual SIM. Il sistema operativo dovrebbe essere Android 8.0 Oreo con interfaccia Zen UI. Tutti gli smartphone della serie ZenFone 5 verranno sicuramente distribuiti anche in Italia. Per conoscere disponibilità e prezzi non resta che attendere l’annuncio durante la manifestazione spagnola.