Fujifilm X-E3: design e layout dei comandi

Cristiano Ghidotti,

Le mirrorless offrono il vantaggio di poter racchiudere grandi potenzialità dal punto di vista espressivo e creativo in un corpo macchina dalle dimensioni estremamente contenute. Il modello Fujifilm X-E3 non fa eccezione. Questo non significa però scendere a compromessi per quanto riguarda l’accuratezza del design o la disponibilità dei comandi relativi alle impostazioni di scatto.

Fujifilm X-E3: il design

Il look della fotocamera è un omaggio alla tradizione della fotografia analogica, uno stile telemetro frutto degli oltre 80 anni di esperienza acquisiti dal gruppo nipponico nel mondo imaging. La possibilità di scegliere tra due colorazioni per le finiture (Silver e Black) consente a ognuno di optare per la versione che meglio si adatta alla propria personalità, così come la custodia in vera pelle BLC-XE3 che aggiunge un tocco vintage. Tutto è stato ottimizzato in modo da ridurre il più possibile l’ingombro, senza però rinunciare a comfort ed ergonomia. Il corpo macchina ha dimensioni pari a 121,3×73,9×42,7 mm e un peso che si attesta a 337 grammi, batteria e scheda di memoria incluse.

Fujifilm X-E3: il layout dei comandi

Il layout dei comandi scelto da Fujifilm per la X-E3 è studiato in modo da sfruttare al meglio la conformazione del corpo macchina, posizionando ogni singolo pulsante, ghiera o selettore in modo da risultare facilmente accessibile e funzionale durante la fase di scatto. Rappresenta una gradita novità il Focus Lever, un vero e proprio joystick per l’impostazione della messa a fuoco, sul quale si può agire con movimenti in otto direzioni. Passiamo in rassegna tutti i controlli della mirrorless.

Correzione delle diottrie per il mirino Mirino elettronico Sensore occhio Pulsante View Mode Pulsante Drive/Cancella Pulsante AE-L per il blocco dell’esposizione Ghiera di comando posteriore Pulsante AF-L per il blocco della messa a fuoco Pulsante Q per il menu rapido Joystick per il controllo della messa a fuoco Pulsante Menu/Ok Pulsante Display/Indietro Pulsante di riproduzione Display LCD

Microfono stereo Pulsante di accensione e spegnimento Otturatore Pulsante funzione Compensazione dell’esposizione Selezione modalità automatica Tempo di otturazione Slitta per flash, microfono e altri accessori

Ghiera di comando frontale Illuminatore AF Selettore modalità di messa a fuoco Pulsante sgancio obiettivo