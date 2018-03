Fujifilm X-E3: mirino elettronico e display touch

Cristiano Ghidotti,

Il look minimalista e dal sapore vintage che caratterizza la Fujifilm X-E3, un chiaro e voluto omaggio allo stile telemetro delle fotocamere di un tempo ormai andato, non deve trarre in inganno: all’interno del corpo macchina compatto della mirrorless si nascondono tecnologie avanzate per gestire ogni aspetto delle sessioni di scatto, comprese le operazioni di messa a fuoco e la navigazione tra le molte opzioni offerte.

Fujifilm X-E3: mirino e display touch

La X-E3 è dotata di un mirino elettronico EL organico con diagonale pari a 0,39 pollici e risoluzione da 2,36 milioni di punti (fattore di ingrandimento 0.62x) che copre il 100% dell’area inquadrata, restituendo così all’occhio del fotografo immagini chiare, ben definite e luminose, con un ritardo di soli 0,005 secondi, in modo da poter seguire e catturare i soggetti in tempo reale anche quando in rapido movimento, mostrando al tempo stesso impostazioni di scatto come la sensibilità ISO, l’apertura del diaframma, la velocità dell’otturatore e la compensazione dell’esposizione.

A questo si aggiunge il display LCD touchscreen da 3 pollici (aspect ratio 3:2, risoluzione 1,04 milioni di punti, copertura circa 100%) che supporta le funzioni Touch Shot, Touch AF e la selezione dell’area di messa a fuoco, come su altri modelli della gamma. Sulla X-E3, inoltre, è stata introdotta la caratteristica Touch Function che consente l’esecuzione di controlli gestuali come flick e pinch-to-zoom per migliorare l’interazione con il pannello.

È bene sottolineare che le due componenti possono essere utilizzate anche in contemporanea, ovvero agendo sul display touchscreen mentre si guarda nel mirino, ottenendo così il massimo della versatilità e adattandosi allo stile personale del fotografo.