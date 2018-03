Galaxy S9, due altoparlanti AKG Dolby Surround?

Luca Colantuoni,

La fotocamera posteriore con apertura variabile sarà la principale novità dei Galaxy S9/S9+, ma gli utenti troveranno altri miglioramenti nei nuovi smartphone, uno dei quali rappresentato dagli altoparlanti stereo Dolby Surround progettati in collaborazione con AKG. Prevista anche una nuova versione di Bixby Vision e un nuovo caricabatteria wireless.

Le prime indiscrezioni sugli altoparlanti risalgono ad un mese fa. L’immagine della confezione retail, pubblicata su Reddit, aveva confermato la presenza di speaker stereo “tuned by AKG”. Ora si scopre che i due altoparlanti, di cui non è nota la potenza, saranno compatibili con lo standard Dolby Surround, quindi gli utenti potranno ascoltare un audio più avvolgente. Lo stesso suono verrà probabilmente veicolato anche attraverso l’uscita cuffie (nella confezione saranno presenti auricolari “tuned by AKG”).

I Galaxy S9/S9+ avranno ancora il pulsante dedicato sul lato sinistro che permetterà di attivare l’assistente personale Bixby. Samsung ha previsto un aggiornamento per Bixby Vision, in modo da offrire la traduzione di testo in tempo reale, sfruttando il servizio di Google. L’azienda di Mountain View fornirà inoltre i dati necessari per il riconoscimento degli oggetti e dei punti di interesse inquadrati dalla fotocamera. L’utente vedrà informazioni più dettagliate sullo schermo, utilizzando i principi della realtà aumentata.

Oltre al nuovo DeX Pad, Samsung annuncerà altri accessori per i Galaxy S9/S9+, tra cui il nuovo wireless charger (EP-N5100). Il manuale utente pubblicato sul sito del produttore svela alcune informazioni sul dispositivo. Il caricabatteria avrà un design simile a quello attuale, ma sarà leggermente più sottile e integrerà solo due bobine. Supportata ovviamente la ricarica veloce, durante la quale entrerà in funzione la ventola di raffreddamento. Il prezzo previsto è 75 euro.