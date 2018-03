Instagram testa gli alert sugli screenshot

Filippo Vendrame,

Instagram sta testando una nuova funzionalità che avviserà gli utenti qualora qualcuno abbia effettuato uno screenshot della loro Storia. Gli utenti che stanno partecipando a questo test hanno iniziato a ricevere un messaggio che la prossima volta che effettueranno una cattura di una Storia di un altro utente, l’app informerà di quanto successo il creatore della Storia.

Nello specifico, scorrendo l’elenco di chi ha visualizzato la Storia, gli utenti troveranno contrassegnati attraverso una speciale icona tutti gli iscritti che hanno effettuato lo screenshot della Storia. Non arriverà, dunque, nessuna notifica che avviserà di quanto successo, però Instagram farà comunque sapere chi ha effettuato una cattura della Storia all’interno dell’elenco di chi l’ha visualizzata. In una dichiarazione fornita a TechCrunch, Instagram ha confermato il test, sottolineando di stare sperimentando solamente nuovi modi per migliorare l’esperienza d’uso all’interno del social network per rendere più facile per tutti condividere ogni momento con le persone che contano davvero. Instagram, in realtà, sta probabilmente verificando che impatto potrebbe avere questa novità sugli iscritti.

Un sistema che evidenzia chi ha effettuato catture delle Storie potrebbe disincentivare l’utilizzo di questa funzionalità del social network che sino ad ora è piaciuta molto. Un calo nell’utilizzo delle Storie rappresenterebbe un problema per il social network e proprio per questo Instagram sta effettuando questo test.

Questa funzionalità di “sicurezza” non è una novità assoluta per Instagram. Sino ad ora il social network aveva implementato una soluzione simile ma solamente in caso di screenshot di un messaggio privato.

Non è chiaro, comunque, se e quando questa novità arriverà. Se sarà introdotta, Instagram fornirà agli utenti uno strumento prezioso per scoprire chi, senza autorizzazione, ha voluto effettuare una cattura della Storia.