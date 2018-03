Snapdragon 670, annuncio al MWC 2018 di Barcellona?

Luca Colantuoni,

A fine dicembre erano trapelate le prime indiscrezioni su tre nuovi processori di Qualcomm. Un sito tedesco ha ora pubblicato ulteriori dettagli sullo Snapdragon 670 che si discostano in parte dal precedente rumor. Il SoC dovrebbe essere annunciato al Mobile World Congress 2018 di Barcellona.

Lo Snapdragon 670 sarà probabilmente l’erede dell’attuale Snapdragon 660. Anche il nuovo SoC verrà installato in dispositivi di fascia media, ma Qualcomm vuole offrire prestazioni più vicine a quelle dello Snapdragon 835. Invece della tradizionale configurazione 4+4 (quattro ARM “big” e quattro ARM “LITTLE”), il chipmaker ha scelto un cluster 6+2 formato da sei Kryo 300 Silver (versione custom del Cortex-A55) e due Kryo 300 Gold (versione custom del Cortex-A75).

I core Kryo 300 Silver, che raggiungono una frequenza massima di 1,7 GHz, sono quelli che verranno usati più spesso, mentre i core Kryo 300 Gold con frequenza massima di 2,6 GHz serviranno per l’esecuzione di compiti più pesanti, come i giochi. Il SoC integra tre livelli di cache (L1 da 32 KB, L2 da 128 KB e L3 da 1.024 KB) e una GPU Adreno 615 che opera normalmente ad una frequenza compresa tra 430 e 650 MHz, ma in alcuni casi può raggiungere i 700 MHz.

Lo Snapdragon 670 supporta ovviamente configurazioni dual camera (fino a 23 megapixel) e può gestire schermi con risoluzione massima di 2560×1440 pixel. Per quanto riguarda la connettività, oltre a WiFi 802.11ac e Bluetooth 5.0 è previsto il supporto per il Gigabit LTE, grazie alla presenza di un modem X16 o X20.