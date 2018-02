TIM, un San Valentino pieno di regali

Filippo Vendrame,

TIM ha deciso di festeggiare San Valentino con un pieno di regali per tutti i suoi clienti. Per la festa degli innamorati, l’operatore ha ufficializzato una serie di vantaggi che renderanno ancora più dolce questa ricorrenza. Innanzitutto, TIM ha deciso di regalare 8GB di traffico Internet 4G per 24 ore. L’offerta è attivabile una sola volta dal 12 al 15 febbraio 2018 sul sito TIM e sull’ APP MyTIM Mobile. Alla scadenza, gli eventuali Giga non consumati verranno persi.

San Valentino è una festa dedicata a tutti coloro che si vogliono bene e dunque TIM ha deciso di offrire uno sconto di 15 euro a tutti coloro che regaleranno una composizione floreale attraverso l’eShop di Interflora. Ma le sorprese di TIM non finiscono qui perchè l’operatore ha deciso di regalare un Voucher Cinema 2×1 che permette di andare al cinema in due al prezzo di uno in oltre 900 sale italiane. San Valentino è anche tempo di regali e l’operatore sino al 15 febbraio ha deciso di scontare il Nokia 5 a soli 149,99 euro. Inoltre, chi inserirà un Samsung Galaxy S8 all’interno della propria offerta ricaricabile, potrà abbinare un Samsung Galaxy J5 2017 da regalare alla persona amata senza ulteriori costi. Canone di 15 euro al mese per 30 mesi più un anticipo una tantum. L’offerta è valida sino al 4 marzo ed al posto dei Galaxy è possibile richiedere l’abbinata anche con altri smartphone Android.

Infine, per San Valentino, TIM offre sino al 4 marzo Ricarica+ gratis. Trattasi di un servizio di ricarica che permette di vincere tanti interessati premi.

Per la festa degli innamorati, quindi, l’operatore ha deciso di coccolare i suoi clienti offrendo un pieno di regali, bonus ed opportunità. Maggiori dettagli direttamente all’interno del sito ufficiale dell’operatore.