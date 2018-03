Xiaomi Mi MIX 2s e Mi 7 al MWC 2018 di Barcellona?

Luca Colantuoni,

Xiaomi parteciperà per la prima volta al Mobile World Congress 2018 di Barcellona. Oltre ad illustrare i piani di espansione europea, il produttore cinese dovrebbe mostrare anche nuovi smartphone. I possibili candidati sono Mi A2, Mi 7 e Mi MIX 2s. Degli ultimi due sono apparse online immagini e specifiche hardware.

Il modello più interessante è sicuramente il Mi MIX 2s, versione aggiornata del Mi MIX 2 annunciato a settembre 2017. In base alle informazioni pubblicate sul social network Weibo, lo smartphone dovrebbe avere un telaio unibody in ceramica e uno schermo da 5,99 pollici. L’immagine mostra un vero e proprio “full screen” con cornici quasi inesistenti e un piccolo foro nell’angolo superiore destro per la fotocamera frontale. Il lettore di impronte digitali è nascosto sotto il display ed è basato probabilmente su una tecnologia ottica.

Per quanto riguarda la dotazione hardware si prevedono un processore Snapdragon 845, 8 GB di RAM LPDDR4X e 256 GB di memoria flash. Per la doppia fotocamera posteriore, posizionata in verticale, sarebbero stati scelti due sensori da 12 megapixel con zoom ottico. Lo smartphone integra un modulo LTE “global”, quindi compatibile con le reti dei paesi europei.

Il nuovo Mi 7, del quale circolano indiscrezioni da qualche settimana, dovrebbe avere uno schermo da 5,6 pollici con risoluzione full HD+ (2160×1080 pixel), processore Snapdragon 845, 8 GB di RAM, 128 GB di storage, doppia fotocamera posteriore da 16 megapixel e batteria da 4.480 mAh. Probabile anche una variante con 6 GB di RAM e 64 GB di storage. Il sistema operativo potrebbe essere Android 8.1 Oreo con interfaccia MIUI 9.2.