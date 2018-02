Xiaomi Redmi Note 5, annuncio il 14 febbraio

Luca Colantuoni,

Da qualche settimana circolano indiscrezioni sul prossimo smartphone che Xiaomi annuncerà in India il 14 febbraio. Il produttore cinese non ha ovviamente confermato i rumor, ma c’è un’elevata probabilità che il modello in questione sia il Redmi Note 5. Sul canale YouTube di Xiaomi India sono stati pubblicati diversi teaser con l’hashtag #GiveMe5. Intanto è apparsa online una presunta immagine del dispositivo.

Xiaomi ha presentato circa un mese fa i Redmi 5 e Redmi 5 Plus, entrambi con schermo 18:9. Lo stesso rapporto di aspetto verrà utilizzato per il Redmi Note 5, per il quale è previsto un display da 5,99 pollici con risoluzione full HD+ (2160×1080 pixel). L’immagine mostra un design differente rispetto ai due Redmi 5, in quanto si notano cornici laterali più sottili e soprattutto una doppia fotocamera posteriore disposta al centro in verticale, sotto la quale è presente il lettore di impronte digitali. Uno dei video pubblicati su YouTube evidenzia proprio l’ampia area di visualizzazione del Redmi Note 5.

In base alle ultime indiscrezioni, il produttore avrebbe scelto sensori da 16 e 5 megapixel per la dual camera posteriore e un sensore da 8 megapixel per la fotocamera frontale. La dotazione hardware dovrebbe comprendere un processore octa core Snapdragon 636, 4 GB di RAM e 32/64 GB di memoria flash. Il teaser più recente evidenzia l’elevata autonomia della batteria, per la quale si ipotizza una capacità di 4.100 mAh.

Il sistema operativo potrebbe essere Android Nougat o Android Oreo con la nota interfaccia MIUI. Il nuovo smartphone verrà offerto in esclusiva da Flipkart in India. Non è noto se arriverà anche in Europa.