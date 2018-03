AMD annuncia i processori Ryzen con GPU integrata

Luca Colantuoni,

AMD ha mantenuto la promessa fatta al CES 2018 di Las Vegas. Da oggi sono in vendita i primi due processori Ryzen con GPU integrata. Gli utenti possono quindi assemblare un PC economico, ma con prestazioni elevate, utilizzando i Ryzen 5 2400G e Ryzen 3 2200G, disponibili a partire da 99 dollari.

I processori sono stati realizzati combinando quattro core Zen con una Radeon Vega11 (Ryzen 5 2400G) e una Radeon Vega 8 (Ryzen 3 2200G). In dettaglio, il modello più potente integra una CPU quad core con SMT (simultaneous multi-threading) a 3,6 GHz (3,9 GHz in modalità Turbo) e una GPU Vega con 11 Compute Unit a 1.250 MHz. Il secondo modello integra invece una CPU quad core senza SMT con frequenza di clock pari a 3,5 GHz (3,7 GHz in modalità Turbo) e una GPU Vega con 8 Compute Unit a 1.150 MHz. Entrambi supportano memoria DDR4 a 2.933 MHz e hanno un TDP compreso tra 45 e 65 Watt.

I nuovi processori hanno un socket AM4 e possono essere installati sulle stesse schede madri compatibili con i Ryzen senza GPU integrata. È sufficiente solo un aggiornamento del BIOS. Ovviamente devono essere presenti le uscite video. AMD afferma che le prestazioni grafiche del Ryzen 5 2400G sono equivalenti a quelle di un Core i5-8400 abbinato alla scheda video NVIDIA GeForce GT 1030 e il 156% superiori a quelle della GPU integrata nel processore Intel.

Dato che il moltiplicatore è sbloccato, gli utenti possono modificare le frequenze di CPU, GPU e RAM mediante l’utility AMD Ryzen Master, ma probabilmente occorrerà un dissipatore migliore di quello (Wraith Stealth) presente nella confezione retail. I prezzi sono 99 dollari (Ryzen 3 2200G) e 169 dollari (Ryzen 5 2400G).