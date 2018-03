ASUS ZenBook 13 UX331, notebook con GPU discreta

Luca Colantuoni,

ASUS ha annunciato una nuova versione del suo ZenBook 13. Il modello UX331UN è simile a quello mostrato al CES 2018 di Las Vegas, ma è stata aggiunta una scheda video dedicata. Secondo il produttore taiwanese si tratta del notebook con GPU discreta più sottile del mondo. Il laptop è già disponibile negli Stati Uniti e potrà essere acquistato in Italia nei prossimi giorni.

Lo ZenBook 13 UX331UN possiede un telaio unibody in alluminio spazzolato (colori Slate Grey e Royal Blue) con finitura a specchio ottenuta utilizzando la tecnica di litografia nano-imprint. Lo schermo touch NanoEdge da 13,3 pollici con risoluzione full HD (1920×1080 pixel) offre un elevato screen-to-body ratio (80%), grazie allo spessore ridotto delle cornici laterali (6,86 millimetri), e un angolo di visualizzazione di 178 gradi. La dotazione hardware comprende un processore Intel Core i5-8250U, 8 GB di RAM e SSD da 256 GB.

Per i compiti più gravosi, come l’esecuzione dei giochi, l’utente può sfruttare la scheda video NVIDIA GeForce MX150 con 2 GB di memoria GDDR5. La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac e Bluetooth 4.2. Sono inoltre presenti webcam VGA, card reader microSD, USB 3.1 Type-C, due USB 3.0, uscita HDMI 2.0 e lettore di impronte digitali. La tastiera è retroilluminata, mentre la batteria da 50 Wh offre un’autonomia fino a 14 ore e supporta la ricarica rapida (60% in 49 minuti).

Galleria di immagini: ASUS ZenBook 13 UX331, immagini del notebook

Il sistema operativo è ovviamente Windows 10. Lo ZenBook 13 UX331UN è in vendita ad un prezzo di 999 dollari.