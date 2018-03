Facebook, le notizie sbarcheranno su Watch

Filippo Vendrame,

Facebook potrà aver anche deciso di dare minore importanza alle notizie all’interno del News Feed, ma presto potrebbero arrivare importanti novità che potrebbero riportare in auge le notizie anche se in forma differente. Il social network ha, infatti, annunciato di stare lavorando ad una nuova sezione della sua piattaforma di streaming video Watch in cui saranno condivisi i filmati delle ultime notizie.

La novità è stata annunciata da Campbell Brown durante l’evento Code Media che si è svolto a Huntington Beach. Questa futura nuova funzionalità può essere vista anche come la diretta conseguenza della nuova strategia che Facebook sta portando avanti. Di recente, il social network ha dichiarato che darà maggiore peso alle notizie locali. L’apertura di una sezione video all’interno di Watch dedicata alle ultime notizie potrebbe proprio andare in questa direzione di apertura verso contenuti maggiormente interessanti per gli iscritti. Ci sarebbero, poi, anche altri motivi che potrebbero spingere Facebook a puntare sulle notizie video piuttosto che sulle quelle “tradizionali”, come, per esempio, i soldi.

I filmati trattengono gli iscritti maggiormente all’interno della piattaforma a tutto vantaggio del numero di pubblicità visualizzate.

Tuttavia, i dettagli di questo nuovo progetto non sono ancora stati condivisi ed è normale visto che questa novità è ancora in sviluppo. In ogni caso, quale sia il reale obiettivo di Facebook con questo progetto, la novità espanderà il ruolo di Watch. Oggi, questa piattaforma è dedicata solamente all’intrattenimento ma in futuro potrebbe essere anche un interessante hub per ottenere informazioni.

L’auspicio, comunque, è che Facebook intenda anche espandere Watch al di fuori dei confini americani per far godere a tutti di queste novità.