Facebook, buon San Valentino con Messenger

Filippo Vendrame,

Facebook ha deciso di festeggiare San Valentino con qualcosa di speciale per tutti i suoi iscritti che si vogliono bene. A partire da domani, giorno della ricorrenza della festa degli innamorati, tutti coloro che indicheranno di aver in corso una relazione ufficiale con un altro utente del social network si vedranno aprire una chat su Messenger per poter dialogare con la propria dolce metà.

Aprendo la chat, la coppia vedrà riempirsi il display del proprio smartphone con tanti cuoricini ed a quel punto agli utenti sarà data la possibilità di personalizzare la chat impostando il colore del testo, l’emoji ed il nickname. Inoltre, la persona amata sarà la prima a comparire all’interno della tab “Attivi” su Messenger. In questo modo sarà possibile avviare la conversazione ancora più facilmente. Anche l’emoji predefinita degli utenti sarà modificata con il classico volto con gli occhi a forma di cuore. La scelta di puntare molto sulle emoji per San Valentino non è stata fatta a caso in quanto Facebook ha fatto notare che queste mini icone colorate sono il “nuovo linguaggio dell’amore”.

Ogni giorno, infatti, gli iscritti condividono oltre 2 miliardi di emoji, con quelle che esprimono il linguaggio dell’amore ai primi tre posti. Secondo il social network, Messenger è anche il luogo preferito dalle persone per scambiarsi gli auguri di San Valentino. Lo scorso anno, la ricorrenza del 14 febbraio è stata uno dei giorni più popolari e attivi dell’app di messaggistica.

E per chi intende utilizzare Messenger per mandare gli auguri alla persona a cui vuole bene, il social network mette a disposizione una varietà di filtri ed effetti divertenti per personalizzare gli auguri di San Valentino. Tutti questi filtri ed effetti per la festa degli innamorati sono disponibili anche nella chat video di Messenger.