Kindle Paperwhite in offerta a 30€ in meno

Floriana Giambarresi,

Si legge come un libro, non affatica la vista nemmeno sotto la diretta luce del sole, è particolarmente leggero e portatile e ha una batteria dalla durata fino a 6 settimane: è il Kindle Paperwhite, l’eBook reader più avanzato di Amazon al momento disponibile con uno sconto di 30 euro. Il suo prezzo infatti passa dai 129 euro ai 99 euro con spedizione gratuita, in versione Wi-Fi, rappresentando così una ottima occasione per portarsene un’unità in casa o per regalarla a chi si desidera.

Gli amanti della lettura potranno leggere su Kindle Paperwhite come lo si fa su carta, infatti tale versione dell’eBook reader si contraddistingue per alcune funzionalità che lo rendono ideale per il comfort degli occhi. Basato su uno schermo touch da 6 pollici con 300 ppi di risoluzione e tecnologia e-Ink Carta, il device include un sistema di illuminazione frontale in cui la luce viene guidata lungo la superficie dello schermo, e non direttamente verso gli occhi come fanno i tradizionali schermi dei telefoni, tablet e TV. Ciò provoca meno affaticamento e significa che è possibile leggere comodamente per ore e ore. L’intensità della luce può peraltro essere regolata facilmente, fino a disattivarla completamente.

Galleria di immagini: Kindle Paperwhite (2015), le foto

Dalle dimensioni pari a 169 mm x 117 mm x 9,1 mm e con un peso di 205 grammi, il Kindle Paperwhite non costringe a continue ricariche: una sola carica della batteria può durare fino a 6 settimane offrendo così una esperienza d’utilizzo ideale anche sotto tale punto di vista. La memoria interna è di 4 GB, ideale per archiviare migliaia di eBook; a tal proposito, lo store Amazon offre oltre 5,5 milioni di libri di cui più di 150 mila sono in lingua italiana. Ogni giorno vi sono anche offerte lampo Kindle per acquistarli con uno sconto minimo del 70%.

Utile poi la funzione che permette di non perdere mai il segno. Grazie alla tecnologia Whispersync di Amazon, è possibile salvare automaticamente e sincronizzare l’ultima pagina letta, i segnalibri, le note e le evidenziazioni su tutti i propri dispositivi. Ciò significa che è possibile iniziare a leggere un libro su un dispositivo e riprendere da dove si aveva interrotto su un altro dispositivo. Tra le altre funzionalità, si segnalano poi quella che consente di regolare la dimensione dei caratteri, di tradurre ogni parola istantaneamente in italiano o in un’altra lingua, la consultazione rapida del dizionario con WikiPedia, la funzione Scorri Pagina che permette di spostarsi tra le pagine o i capitoli senza perdere il segno, e la possibilità di creare le note a margine, modificarle e cancellarle.

In definitiva, Kindle Paperwhite è l’eBook reader ideale per gli amanti della lettura in ogni situazione, anche al buio, prima di riposare. Leggerissimo e particolarmente comodo, sembra un foglio di carta anche quando è illuminato. Comodità di cui è possibile dotarsi approfittando dell’offerta speciale proposta da Amazon.