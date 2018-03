Cristiano Ghidotti,

Leica Q Snow è un’edizione limitata della compatta, realizzata per celebrare le Olimpiadi Invernali in corso di svolgimento a Pyeongchang. La fotocamera propone le caratteristiche del modello standard, ma con un design realizzato in collaborazione con Jurij Podladtchikov, campione svizzero di snowboard già medaglia d’oro.

Dal punto di vista tecnico sulla fotocamera sono presenti un sensore full frame da 24 megapixel, l’ottica Leica Summilux 28 mm f/1.7 ASPH che garantisce un’elevata luminosità (con lo zoom digitale si arriva alle focali 35 mm e 50 mm), il mirino elettronico da 3,68 megapixel, il display posteriore da 3 pollici con superficie touchscreen per il controllo della messa a fuoco e un modulo WiFi per il trasferimento rapido dei file. Non manca poi la possibilità di registrare video in formato Full HD. Il corpo macchina è realizzato in lega di magnesio, con un rivestimento in pelle.

La speciale edizione limitata della Leica Q è stata creata in collaborazione con il campione svizzero di snowboard Jurij Podladtchikov, medaglia d’oro alle Olimpiadi, campione del mondo nell’halfpipe e appassionato fotografo Leica. La Leica Q “Snow” by Jurij Podladtchikov si basa sul modello Leica Q, con una calotta anodizzata argento più fondello e comandi superiori sempre finiti in argento.

Sarà in vendita a partire dal mese di marzo, ad un prezzo superiore rispetto a quello del modello base. Non sarà certo un prodotto per tutti, considerando che la Leica Q nella sua versione standard proposta sullo store ufficiale a 4.490 euro.