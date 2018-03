Samsung Galaxy S9, arrivano le Emoji 3D avanzate

Floriana Giambarresi,

Oltre a un comparto fotografico avanzato, a un form factor simile al predecessore, a una configurazione dual stereo per gli altoparlanti e al possibile ritorno del pulsante Bixby, l’atteso Samsung Galaxy S9 introdurrà le Emoji 3D, secondo le indiscrezioni più avanzate delle Animoji di cui è dotato l’iPhone X di Apple. Lo rivela la testata coreana ETNews.

Alcune nuove emoji sono già disponibili agli utenti Samsung grazie all’aggiornamento ad Android Oreo recentemente pervenuto su Galaxy S8 e Galaxy S8+, ma si apprende adesso che il Samsung Galaxy S9 offrirà la possibilità di creare emoji 3D utilizzando le espressioni facciali dell’utente, cosa possibile mediante la fotocamera frontale. Si tratta di una feature simile alla Animoji di iPhone X, una delle funzionalità più chiacchierate del telefono con la mela morsicata, ma ritenuta più avanzata.

In base a quanto riferito, i possessori del nuovo smartphone Android potranno anche divertirsi con emoji in 3D che includono personaggi dal mondo degli animali, che potranno poi condividere con gli amici. Il nome della feature è attualmente sconosciuto.

Le nuove indiscrezioni rivelano inoltre che il Galaxy S9 sarà dotato di due altoparlanti stereo, uno presente nella parte superiore del telefono e l’altro nella parte inferiore; posizionamento che risolve uno dei principali bug tecnici del Galaxy S8 e del Galaxy Note 9, il cui (unico) altoparlante viene spesso coperto con il dito durante la riproduzione di un video o di un gioco. Questa voce corrisponde con un rumor condiviso nelle scorse ore da SamMobile che, citando “informazioni non confermate” ha reso noto che lo smartphone e la versione S9 Plus arriverebbero sul mercato con altoparlanti stereo Dolby Surround messi a punto da AKG, il marchio audio di proprietà Samsung.

Il design del Samsung Galaxy S9 sarebbe sostanzialmente lo stesso che ha caratterizzato il Galaxy S8, anche se lo smartphone sarebbe un po’ più sottile nel complesso. Inoltre, non dovrebbe mancare il pulsante per l’avvio dell’assistente Bixby, disponibile sul lato sinistro del display. Si ricorda che la presentazione ufficiale della gamma Galaxy S9 è fissata per il 25 febbraio, per il Mobile World Congress 2018 di Barcellona.