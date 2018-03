Acer annuncia nuovi prodotti per il gaming

Luca Colantuoni,

Acer ha presentati i nuovi prodotti per hardcore gamer disponibili per l’acquisto in Italia. I notebook Predator Triton 700 e Helio 300 erano stati annunciati durante l’evento next@acer di New York, insieme al monitor Predator X27, mentre il PC desktop Predator Orion 9000 è stato svelato all’IFA 2017 di Berlino. Il produttore taiwanese ha portato nel nostro paese anche due accessori, le cuffie Predator Galea 500 e il mouse Predator Cestus 500.

Acer Predator Triton 700

Il Predator Triton 700 è il prodotto di punta del catalogo di Acer dedicato ai gamer. Il notebook offre il meglio in termini di design, prestazioni e soluzioni di raffreddamento. All’interno di un telaio in alluminio (spessore 18,9 millimetri) trovano posto il processore Intel Core i7-7700HQ, fino a 32 GB di RAM, SSD PCIe da 512 GB (anche due in modalità RAID 0) e una potente scheda video NVIDIA GeForce GTX 1080 con 8 GB di memoria GDDR5X dedicata e design MAX-Q. Per mantenere le temperature entro i limiti, Acer ha utilizzato due ventole AeroBlade 3D e cinque heatpipe che eliminano il calore in eccesso. Lo schermo IPS da 15,6 pollici ha una risoluzione full HD. Il prezzo base è 3.499,00 euro.

Acer Predator Orion 9000

Il Predator Orion 9000 è invece un potente PC desktop con processori Intel Core i9 Extreme Edition e fino a 128 GB di RAM DDR4. Gli utenti possono installare quattro schede video AMD Radeon RX Vega o due schede video NVIDIA GeForce GTX 1080Ti in SLI e scegliere configurazioni con SSD da 256 GB, hard disk da 2 TB e masterizzatore DVD. Essendo un PC per gamer non possono mancare ventole con illuminazione RGB, il dissipatore a liquido Cooler Master e un efficiente sistema di raffreddamento, denominato IceTunnel 2.0, che permette di espellere il calore considerando varie zone termiche. I pannelli frontali e sulla sommità consentono l’ingresso di aria fredda e l’uscita di aria calda in eccesso, mentre le ventole da 120 millimetri (fronte, sommità e retro) immettono aria fredda attraverso lo chassis, parte della quale viene rediretta verso il retro della scheda madre per raffreddare SSD e hard disk.

Galleria di immagini: Acer Predator Orion 9000, immagini del PC desktop

La connettività è garantita dai chip WiFi 802.11ac, Bluetooth e Gigabit Ethernet. Sono inoltre presenti due porte USB 3.1 Gen 2 (Type-C e Type-A), otto porte USB 3.1 Gen 1 (sette Type-A e una Type-C) e due porte USB 3.0 Type-A. Il prezzo non è stato comunicato. Sia il Predator Triton 700 che il Predator Orion 9000 sono VR Ready, quindi possono gestire senza problemi i visori per la realtà virtuale.