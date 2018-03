Apple prepara una serie tv dedicata al basket

Marco Grigis,

Apple espande ulteriormente le proprie mire televisive, avviando la produzione di una nuova serie da proporre in streaming agli utenti. Dopo la conferma del reboot di “Storie Incredibili” di Steven Spielberg, nonché l’imminente arrivo di un telefilm con protagoniste Jennifer Aniston e Reese Witherspoon, il gruppo di Cupertino si lancia nello sport. Pare sia in via di preparazione una produzione originale dedicata al basket, in particolare ai professionisti targati NBA.

L’indiscrezione proviene da Variety, testata che ha illustrato l’intenzione di Cupertino di realizzare una serie dedicata a Kevin Durant, atleta dei Golden State Warriors, intitolata “Swagger”. Nel dettaglio, la trama potrebbe incentrarsi sui primi anni della carriera dello sportivo nonché nella sua evoluzione del tempo, sottolineando soprattutto l’universo dell’Amateur Athletic Union (AAU) e il rapporto dei cestisti con gli altri giocatori, gli allenatori e le loro famiglie.

La serie sarà realizzata per Apple da Imagine Television e Thirty Five Media, sotto la guida di Brian Grazer e Ron Howard. La regia sarà affidata a Reggie Rock Bythewood, già noto per “Notorious” e “Shots Fired”.

Dallo space drama dei produttori di “Battlestar Galactica” alla collaborazione con Spielberg, passando per una serie dal regista di “La La Land” e molti altri ancora, è evidente come Apple voglia diventare un’alternativa plausibile agli attuali colossi dello streaming, tra cui Netflix e Amazon Prime Video. Potrebbero essere una quindicina i contenuti prodotti nel corso del 2018, pronti a moltiplicarsi sensibilmente il prossimo anno. Al momento, non sono noti eventuali piani per il lancio di una piattaforma dedicata: la gran parte dei contenuti potrebbe essere quindi resa disponibile su Apple Music, pronta a evolvere includendo proposte invece orientate all’universo televisivo. Naturalmente, dalle parti di Cupertino non è giunta alcuna precisa conferma sugli show attualmente in corso di realizzazione, occorrerà quindi attendere un annuncio ufficiale targato mela morsicata.