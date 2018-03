Facebook, arrivano le Liste

Filippo Vendrame,

Facebook ha iniziato ad introdurre all’interno della sua piattaforma una nuova funzionalità per la pubblicazione degli aggiornamenti di stato chiamata Lists (Liste). La nuova funzionalità, il cui rollout è già partito, è l’ennesimo modo con cui l’azienda sta cercando di convincere le persone a condividere più contenuti personali all’interno del social network.

Le liste sembrano essere un modo per gli utenti di creare un elenco personale praticamente di qualsiasi cosa, come i posti in cui vorrebbero viaggiare o semplicemente le cose da fare nella giornata. Queste liste possono essere poi personalizzate con sfondi colorati e con un’emoji che appare accanto al titolo. Quando questa novità sarà disponibile, gli utenti noteranno all’interno del box per gli aggiornamenti di stato la nuova voce Liste che identificherà questa nuova opzione. Le liste sono state progettate anche con l’idea che gli amici possano prendere spunto da questi elenchi per condividere le proprie opinioni sull’argomento in questione.

Questa nuova funzionalità è perfettamente corrispondente alle nuove politiche che sta portando avanti Facebook. Una volta il News Feed era pieno di dettagli sulle attività delle persone e sui loro interessi ma con il passare del tempo si è riempito di video, link, notizie e pubblicità. Il social network, come noto, punta a voler tornare all’antico dando maggiore priorità ai contenuti personali che possano creare interazione.

Le Liste dunque, permettono agli utenti di poter condividere con gli amici maggiori informazioni sui loro gusti ed interessi, consentendo di creare maggiori scambi di opinioni.

Per poter disporre di questa funzionalità ci vorrà sicuramente un po’ di tempo in quanto il rollout è appena agli inizi.