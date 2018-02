Garmin Forerunner 735XT, tracker avanzato in sconto

Floriana Giambarresi,

Trasformare la propria forma fisica e le prestazioni atletiche è più semplice con Garmin Forerunner 735XT, un orologio smart leggero, ricco di funzionalità e pronto per il multisport oggetto di una super offerta odierna su Amazon, che lo propone a 289 euro con spedizione gratuita invece dei 449 euro a cui viene solitamente venduto. Lo sconto sul totale è pari al 36%.

Caratterizzato da un form factor tipico degli orologi tradizionali accompagnato da una morbida fascia in silicone, l’orologio GPS multisport avanzato di Garmin è progettato per quelle persone che desiderano monitorare le proprie attività e disporre di statistiche complete mentre si allenano e competono con altri atleti. Tantissime le funzionalità di cui è dotato: è capace di tracciare numerose attività sportive, tra cui la corsa, il nuoto, il ciclismo, il triathlon, il canottaggio e lo sci di fondo, offrendo metriche complete.

Per migliorare le prestazioni e la tecnica dell’atleta, Garmin Forefunner 735XT offre infatti informazioni sulla lunghezza dei passi effettuati, bilanciamento piede destro/sinistro nel contatto col suolo, oscillazione verticale, avvisi di recupero, soglia di potenza (ciclismo), indicazioni su soglia anaerobica e punteggio di stress, VO2max, stile di nuotata, distanza coperta, ritmo, conteggio delle bracciate e calcolo dell’indice SWOLF, ossia il valore che misura l’efficienza della nuotata. Ma non solo: il dispositivo è anche in grado di contare le calorie bruciate e di monitorare la qualità del sonno, oltre che misurare la frequenza cardiaca direttamente dal polso, senza bisogno di indossare una fascia toracica.

Dotato di un comodo schermo a colori impermeabile e di una batteria capace di offrire un’autonomia fino a 9 giorni d’utilizzo, lo smartwatch Garmin Forerunner 735XT permette anche di disporre di tutte le notifiche dallo smartphone direttamente sul polso, inclusi gli avvisi delle chiamate in arrivo, dei messaggi e delle notifiche dai social network.

Trattasi in definitiva di un dispositivo avanzato per alzare l’asticella delle proprie performance d’allenamento, di cui è possibile dotarsi approfittando dell’offerta su Amazon.