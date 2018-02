Google Smart Reply anche in WhatsApp e Messenger?

Luca Colantuoni,

La funzionalità Smart Reply potrebbe arrivare anche su altre app di messaggistica. Il team Area 120 di Google che lavora sui prodotti sperimentali ha pubblicato un form con il quale chiede agli utenti se desiderano avere le risposte automatiche in Hangouts, Android Messaggi, WhatsApp, Facebook Messenger, Skype, Line, Slack e Wechat. Il nuovo progetto è stato chiamato semplicemente Reply, ma il nome potrebbe cambiare in futuro.

Le Smart Reply sono apparse per la prima volta nel client email Inbox (oltre due anni), ma sono diventate popolari con l’arrivo in Allo e Gmail nel corso del 2017. La funzionalità permette di rispondere in maniera rapida, utilizzando un messaggio mostrato sullo schermo e suggerito dall’intelligenza artificiale. Non si tratta solo di risposte generiche, ma anche di risposte contestuali, quindi generate in base al contenuto dei messaggi. Alcuni screenshot, inviati ai tester via email, mostrano il funzionamento di Reply.

Oltre alle classiche risposte (sì, no, domani, ecc.), gli algoritmi di machine learning suggeriscono risposte in base alla posizione geografica dell’utente (se il GPS è attivato). Se, ad esempio, si chiede al destinatario quando arriverà a casa verrà visualizzato il tempo (13 minuti in automobile). La funzionalità è già disponibile nella versione di Android Messaggi per gli utenti abbonati al servizio Project Fi, ma in futuro potrebbe essere accessibile a tutti.

Reply permette inoltre di silenziare lo smartphone durante la guida e di comunicare l’impossibilità di rispondere al messaggio (Do Not Disturb), di rispondere ai messaggi urgenti e di comunicare alle persone di essere in ferie (Vacation Responder). Alcune opzioni potrebbero essere integrate direttamente nella tastiera Gboard.