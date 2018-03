Iliad, debutto in Italia con super tariffa?

Filippo Vendrame,

Iliad dovrebbe debuttare sul mercato italiano entro la primavera e potrebbe farlo con alcune offerte di lancio davvero molto interessanti. Secondo quanto ha riportato 4fan.it, il nuovo quarto operatore italiano potrebbe lanciare al debutto un’offerta senza precedenti con minuti illimitati e 30 GB di traffico Internet al costo di soli 1,99 euro al mese. La fonte riporta che ulteriori voci di corridoio affermerebbero che addirittura la tariffa potrebbe includere ben 50 GB di traffico Internet.

Si tratterebbe di una tariffa “quasi senza limiti” proposta ad un prezzo davvero eccellente. In realtà, precedenti rumors parlavano di un costo leggermente superiore, pari a 2,99 euro ma sempre eccezionale per il mercato italiano. Ovviamente, trattasi di indiscrezioni che devono essere prese come tali. Tuttavia, Iliad è sempre stato chiaro nel voler portare in Italia tariffe estremamente competitive, percorrendo la medesima strada che in Francia, con il brand Free Mobile, lo ha portato al successo. Il mercato italiano non è quello francese, ovviamente, ma è comunque possibile che il nuovo operatore, magari solamente come offerta promozionale per i primissimi clienti, possa lanciare un’offerta davvero senza precedenti.

In Francia, in passato, qualcosa di simile era stato proposto a scopo promozionale e quindi non appare inverosimile che in Italia Iliad possa provare a fare lo stesso.

Ovviamente, se ne saprà di più nel corso delle prossime settimane con l’avvicinarsi del debutto di Iliad in Italia. I call center dell’operatore inizieranno a funzionare a marzo e questo è il chiaro segnale che il lancio è imminente.

Quello che è certo, è che Iliad non ha mai nascosto la sua ambizione di voler “sfondare” anche sul mercato italiano. La società ha subito messo in chiaro di voler puntare al 10% del mercato della telefonia mobile in Italia.

Un progetto molto ambizioso che ha “spaventato” gli altri operatori. TIM, proprio con l’obiettivo di “aggredire” la fascia dei basso spendenti, quella a cui si rivolgerà Iliad, ha da tempo lanciato Kena Mobile, un operatore virtuale specializzato in offerte low cost. Anche Vodafone sarebbe sul punto di seguire la stessa strada di TIM ed avrebbe pronto un suo operatore virtuale che potrebbe lanciare per contrastare Iliad.