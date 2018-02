Gli italiani sono sempre più mobile

Filippo Vendrame,

Gli italiani amano utilizzare i loro dispositivi mobile e mensilmente passano 45 ore connessi ad Internet attraverso i loro smartphone e tablet pc. Secondo una nuova indagine dell’Osservatorio Mobile B2c Strategy della School of Management del Politecnico di Milano, sono ben 31,1 milioni gli italiani che ogni mese accedono ad Internet da un dispositivo mobile. Molto significativo un ulteriore dato. Di questa fetta di italiani che navigano sul web da smartphone e tablet pc, ben il 37% utilizza solamente il proprio dispositivo mobile. Percentuale che sale al 61% nel giorno medio.

Complessivamente, dunque, sono 11 milioni gli italiani che usano solamente uno smartphone o un tablet pc per navigare su Internet. Del tempo trascorso online, una buona parte è passata ad utilizzare le app (88%). Nonostante il grande numero di applicazioni, a concentrare la maggior parte del tempo online sono solo una manciata di app e tutte legate a Facebook ed a Google. Gli italiani, dunque, sono sempre più connessi ai loro dispositivi mobile, un dato che non stupisce più di tanto visto che nel marzo dell’anno scorso ci fu lo storico sorpasso del numero di utenti che navigano solo da device mobili rispetto a quelli che utilizzano solo i PC.

Ma proprio perchè gli smartphone ed i tablet pc sono sempre più centrali nella vita degli italiani, il mobile è diventato un canale molto importante per tantissime aziende. Il settore del mobile advertising, infatti, continua a crescere rapidamente (+ 49%), tanto da aver superato il valore del miliardo di euro. A livello di formati continua ad avere un peso importante il Display advertising (43% del mercato), seguito dal Video advertising che è il settore più in forte crescita (+ 126%) e dal Search.

Il mobile sta anche diventando un canale di acquisto molto importante. Tre persone su quattro che utilizzano un dispositivo mobile per navigare su Internet, lo sfruttano lungo il processo d’acquisto. Invece, quattro persone su 10 utilizzano il loro smartphone per completare gli acquisti sul web.

Infine, il 63% delle persone che navigano attraverso un dispositivo mobile vorrebbe digitalizzare all’interno di un’unica applicazione tutto quanto contenuto nel proprio borsellino come carte di pagamento, buoni sconti, abbonamenti per il trasporto e tanto altro ancora.

Gli italiani, dunque, sono sempre legati di più ai loro dispositivi mobile attraverso i quali effettuano molte operazioni, anche per lavoro. Per le aziende, dunque, un fenomeno da cavalcare per avvicinare nuovi clienti e migliorare il proprio business.