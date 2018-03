Samsung Galaxy S8, stop al rollout di Android Oreo

Floriana Giambarresi,

Ora che la fase beta è stata conclusa, Samsung aveva iniziato recentemente a distribuire l’attesissimo aggiornamento ad Android 8.0 Oreo su Samsung Galaxy S8 e Galaxy S8+ ma, a causa di un susseguirsi di eventi inaspettati, il rollout è stato interrotto. Lo riporta SamMobile, che spiega come la casa sudcoreana sia già al lavoro su un nuovo firmware che dovrebbe essere rilasciato agli utenti solo a partire dalle prossime settimane.

Dopo circa sei mesi di lavoro di sviluppo interno, tra cui quasi tre beta test pubblici, il rilascio ufficiale di Android 8.0 Oreo sui due smartphone della gamma Galaxy S8 aveva finalmente preso il via la scorsa settimana in mercati come la Turchia, Norvegia, Emirati Arabi, India, Belgio, Germania, Francia, Polonia e altri (ma niente Italia, per il momento), per la gioia di tutti coloro che ne possiedono un’unità e che avevano visto molti dispositivi dei brand concorrenti averlo già a disposizione. Ma non tutto è andato come previsto, anzi: i file del nuovo firmware per Android 8.0 G950 / G955-FXXU1CRAP per questi telefoni non sono più disponibili per il download sui server Samsung.

A seguito di alcune segnalazioni, la fonte spiega che la casa sudcoreana ha infatti interrotto il rollout e ritirato il firmware: le motivazioni non sono state rese note, ma potrebbe trattarsi di un problema di stabilità. Chiunque abbia già effettuato l’update ad Oreo sul proprio Galaxy S8 o S8+, magari manualmente, dovrebbe poterlo continuare ad utilizzare senza alcun intoppo ma con ogni probabilità Samsung rilascerà a breve un nuovo aggiornamento software che includerà la risoluzione delle problematiche riscontrate.

L’interruzione del rollout sui Galaxy S8 non dovrebbe impattare anche quello dedicato al Galaxy Note 8, la cui versione beta di Android 8.0 Oreo deve comunque essere ancora ufficialmente avviata anche se alcune build sperimentali sono già trapelate online nelle scorse settimane. Contattata per un commento circa lo stop provvisorio dell’update ad Oreo, Samsung non ha ancora fornito alcuna risposta.